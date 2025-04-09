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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》高尿酸傷腎！ 注意危害5因子 含糖飲料也上榜

2025/04/09 16:58

學者指出，非基因型高尿酸血症與飲食、生活密切相關，除高普林食物等易造成尿酸過高，含糖飲料也會提高尿酸合成；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

學者指出，非基因型高尿酸血症與飲食、生活密切相關，除高普林食物等易造成尿酸過高，含糖飲料也會提高尿酸合成；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高尿酸血症通常症狀不明顯，但長期下來易形成尿酸結晶沉積於關節，引起痛風或腎臟尿路結石。營養學者洪泰雄在臉書發文表示，高尿酸血症可分為基因型與非基因型，基因型為先天體質所致，非基因型則與飲食習慣、生活型態密切相關，提醒喜好高普林食物、飲酒、高果糖食物與飲料、少喝水、體重過重或快速減重等，均易造成尿酸過高。

洪泰雄說，對大多數非基因型（非遺傳型）高尿酸的人來說，飲食與生活型態是影響關鍵。透過飲食控制、多喝水、控制體重、減少酒精與果糖攝取，就有機會讓尿酸維持在健康範圍；他並指出以下5個因素與高尿酸相關：

遠離高普林、肥胖 控制尿酸護健康

高普林食物攝取過多：普林會在體內代謝成尿酸，因此整理高普林食物，包括：內臟類的肝、腎、腦等；海鮮類的沙丁魚、鯷魚、牡蠣、蛤蜊等；普林濃度高的肉類湯汁、火鍋湯底；部分豆類食物，如黃豆、納豆（雖然植物性普林影響較小，但仍需注意總攝取量）等，均屬高普林食物。

學者說，普林濃度高的肉類湯汁、火鍋湯底會在體內代謝成尿酸，應避免攝取過多；示意圖。（圖取自freepik）

學者說，普林濃度高的肉類湯汁、火鍋湯底會在體內代謝成尿酸，應避免攝取過多；示意圖。（圖取自freepik）

飲酒：尤其是啤酒，其含有大量普林，且酒精代謝也會抑制尿酸排出，造成尿酸累積。

高果糖食物與飲料：果糖會加速腺苷酸分解，提高體內尿酸合成。常見來源如含糖飲料、果糖玉米糖漿、甜點、果汁等。

水喝太少，尿酸排不出：尿酸是經由尿液排出，若水分攝取不足，容易使尿酸濃度升高。

體重過重或快速減重：肥胖會使胰島素阻抗加劇，進而減少尿酸排出。此外，快速減重或飢餓時，脂肪代謝增加，便會產生大量酮體，也會抑制尿酸排泄。

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