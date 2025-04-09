不胖也中鏢！ 他體重正常 健檢竟查出脂肪肝

民眾可透過腹部超音波檢查了解自身脂肪肝風險。（彰化秀傳提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕「我看起來不胖，為什麼會得脂肪肝？」1名45歲身高170公分體重68公斤的業務主管，外型勻稱、體重正常，因公司健檢發現肝功能指數偏高而到彰化秀傳醫院就診，經腹部超音波檢查，竟發現自己有輕度脂肪肝，再進一步抽血追蹤，確認他的三酸甘油酯指數明顯超標。

彰化秀傳醫院胃腸肝膽科醫師謝偉耀指出，許多人認為只有體重過重、肚子明顯凸出的人才會有脂肪肝，其實，即使外表看起來瘦，也可能早已是「肝臟超載」的高風險族群。

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他說，根據國際建議標準，女性腰圍超過80公分、男性腰圍超過90公分，就有「中心型肥胖」的可能。這種脂肪集中在腹部的肥胖類型，不只是外觀問題，更可能與代謝症候群有關，包括高血壓、糖尿病、血脂異常等疾病，都與脂肪肝風險相關。

謝偉耀說，根據研究，約有4分之1的脂肪肝患者，其實是體型正常甚至偏瘦。這些人往往因為基因或體質使得三酸甘油酯代謝能力較差，導致脂肪堆積在肝細胞中，即使體重正常，也無法避免脂肪肝的發生。脂肪肝初期幾乎沒有症狀，許多人直到出現異常疲倦、肝功能數據飆升才察覺，建議民眾可透過腹部超音波和血液檢查了解自身風險。

如果檢查出脂肪肝屬於輕度，且無明顯併發症，通常只需透過生活習慣調整即可改善，包括增加有氧運動、減少高油高糖飲食、控制體重與腰圍、保持規律作息。

若合併出現高三酸甘油酯血症，則需評估是否需服用降血脂藥物，降低血中脂肪濃度，避免脂肪再度累積於肝臟。若長期放任不管，最終可能會進展為肝纖維化、肝硬化，甚至增加肝癌風險。不論體型，只要腰圍偏大、三酸甘油酯異常、有代謝性疾病家族史或肝指數異常，都應該提高警覺、定期追蹤。

彰化秀傳胃腸肝膽科醫師謝偉耀指出，約有4分之1的脂肪肝患者，其實是體型正常甚至偏瘦。（彰化秀傳醫院提供）

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