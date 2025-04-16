北榮研究：抽血揪出阿茲海默症 早期診斷準確率逾9成

台北榮總與韓國漢陽大學合作研究發現，只需透過簡單的驗血，就能有效篩檢出阿茲海默症高風險族群，早期診斷準確率高達93%；圖中患者（中）為阿茲海默症患者，感謝醫師治療。（記者黃宜靜攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕阿茲海默症診斷新突破！台北榮總與韓國漢陽大學合作研究發現，只需透過簡單的抽血，就能有效篩檢出阿茲海默症高風險族群，早期診斷準確率高達93%，有望取代侵入性高且費用昂貴的正子斷層掃描（PET）檢查，此重大研究成果已刊登於國際權威期刊《阿茲海默症與失智症》（Alzheimer's & Dementia）。

台北榮總神經醫學中心副主任傅中玲表示，阿茲海默症是1種由於蛋白質在腦部沉積而造成腦神經細胞死亡的神經退化性疾病，主要影響患者的記憶力與認知功能，罹病原因與大腦中β-類澱粉蛋白（Aβ）異常積累有關。據推估，國人失智症盛行率為8％，相當於台灣每12名長者中，就可能有1人患有失智症，而罹病患者中，高達6-7成屬阿茲海默症。

請繼續往下閱讀...

有望取代侵入性又貴的正子斷層掃描

傅中玲說明，隨著年齡增長，罹患阿茲海默症的風險也會增加。除了年齡因素，高血壓、高血糖、高血脂等慢性病，以及缺乏運動、社交互動不足等不良生活習慣，也會增加罹患風險。過去診斷阿茲海默症時，主要以PET掃描為主，雖為目前黃金準則，但屬侵入性且每次需花費7萬元左右，整套流程1-2小時，限制了普及性。

傅中玲表示，此次研究與韓國漢陽大學合作，研究對象主要有270名亞洲受試者，其中台灣100名、韓國170名，包括健康者、輕度認知障礙與失智患者，將其進行血液檢查與腦部正子斷層掃描比對，檢視準確度。

研究團隊發現，血液中的磷酸化tau蛋白（p-tau）與大腦中類澱粉蛋白沉積具有高度相關性，尤其血漿p-tau217在預測早期阿茲海默症的準確度上，更勝於以往使用的P-tau181。透過血漿p-tau模型，成功將受試者分為低、中、高風險3組，其中高風險組的陽性預測值達到93%，意味著該檢測能有效辨識出真正罹患阿茲海默症的患者，期望未來能應用於臨床，有助於失智症防治。

目前，美國食品藥物管理局（FDA）已核准多款針對類澱粉蛋白的抗體藥物，能透過靜脈注射清除大腦中的類澱粉斑塊，延緩疾病進程。因此，及早診斷、及早治療，對於阿茲海默症患者的生活品質至關重要。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法