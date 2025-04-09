苗縣免費健康篩檢 13日上午在通霄登場

結合醫院資源，通霄鎮免費健康篩檢13日登場；情境照，與此次篩檢無關。（資料照）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕衛生福利部公布國人大死因排行，癌症已連續42年蟬聯死因之首。苗栗縣政府衛生局結合通霄鎮衛生所、通霄鎮公所、各里辦公室、社區發展協會、通霄婦女會、婦女新知協會及苑裡李綜合醫院，規劃於13日早上7點半至中午11點在通霄綜合活動中心辦理整合性篩檢活動，邀請鄉親朋友踴躍參與篩檢。

苗栗縣政府衛生局表示，此次篩檢提供全數位化乳房攝影X光檢查、子宮頸抹片篩檢、口腔黏膜檢查、糞便潛血檢查、成人健康檢查、BC型肝炎篩檢等，「多樣健檢、一站式服務」，找出慢性疾病與癌症之高危險群民眾，省去鄉親搭車往返、醫院候診的不便。

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為鼓勵民眾參與，苗縣府衛生局指出，凡參加篩檢者，即可參加摸彩活動獎品包括頭獎賣場1000元禮券3名、賣場500元禮券5名、賣場300元禮券10名、賣場100元禮券15名。

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