疫苗變毒藥？ 屈公病疫苗爆嚴重副作用 美FDA緊急喊卡

圖為法國法恩華（Valneva）公司生產的「益奇克」（Ixchiq）屈公病疫苗。美國FDA近日因接獲嚴重副作用通報，已緊急暫停此款疫苗的使用許可。（法新社檔案照）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》報導，全球對抗「屈公病」（chikungunya）病毒的努力遭遇重創。法國製藥商法恩華（Valneva）25日證實，美國食品暨藥物管理局（FDA）已於22日五發布命令，因接獲數起「嚴重不良事件」通報，即刻起暫停其所生產的屈公病疫苗「益奇克」（Ixchiq）的使用許可。

屈公病是一種透過蚊子傳播的病毒，主要肆虐於熱帶與亞熱帶地區，但近年來因氣候變遷，已在全球多國現蹤，被公衛專家視為潛在的下一場大流行威脅。益奇克是美國FDA唯二批准的屈公病疫苗之一，其安全性問題無疑為全球防疫蒙上巨大陰影。

請繼續往下閱讀...

長者現嚴重副作用 美FDA緊急喊卡

法恩華在聲明中指出，FDA的停用命令，是基於新增的4起嚴重副作用通報，其中3起案例的年齡介於70至82歲之間。事實上，該疫苗對高齡患者的安全性，今年稍早已引發歐洲藥品管理局（ EMA）的審查。法恩華執行長林格爾巴赫（Thomas Lingelbach）表示，公司將評估後續步驟，並致力於維持疫苗作為全球公衛工具的可及性。

全球大流行潛在威脅 WHO拉警報

屈公病的症狀與登革熱、茲卡病毒相似，會引起高燒與可能導致身體衰弱的嚴重關節疼痛。雖然其致死率不高，但對嬰兒與長者的威脅顯著增加。世界衛生組織（WHO）七月才剛針對屈公病可能爆發大規模流行發出警告，呼籲各國採取緊急行動。歐洲疾病預防管制中心（ECDC）本月也表示，歐洲今年迄今已出現27起屈公病疫情爆發，創下該洲的新紀錄。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法