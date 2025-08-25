今年首起本土登革熱 高雄鼓山社區群聚4人確診

防疫人員噴藥以避免登革熱情擴散。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今（25）日公布出現今年首例本土登革熱家庭、社區群聚疫情，共4人確診，其中3例為家庭群聚，1例為鄰居，衛生局緊急進入社區採檢、防治，避免疫情擴散。

衛生局指出，指標個案為50多歲男性，8月23日有頭痛、噁心、食慾不振等症狀，隔日到醫院急診，採檢為NS1陽性，經實驗室檢驗確認為PCR陽性第2型。

請繼續往下閱讀...

防疫人員擴大疫調採檢社區64人，發現案妻（50多歲，無症狀）、同住20多歲姪子（22日發病）及鄰居1人（女性，50多歲，無症狀）採檢結果均為陽性確診，確認為今年首例本土登革熱家庭及社區群聚疫情，4例個案中，目前4例確診個案皆住院隔離治療中。

高雄鼓山區爆發本土登革熱群聚感染，市府防疫團隊地毯式清除孳生源。（高雄市衛生局提供）

市府防疫團隊立即針對疫情發生地區啟動擴大疫調採檢、地毯式孳生源清除、緊急噴藥滅蚊及環境整頓等防治工作，特別於群聚疫情社區進行病媒蚊密度調查，發現該區住家周邊家戶囤積大量容器雜物，共查獲多達61個積水容器，其中29個孳生大量病媒蚊幼蟲及成蚊，立即開單告發並清除積水。

由於今年本土登革熱現蹤，防疫團隊針對警戒範圍內高風險場域，包含學校、公園綠地、工地、市場、空地、空屋、積水地下室等場域加強防治，高市府呼籲民眾務必提高警覺，積極清除住家室內外積水，經查獲住家室內外孳生病媒蚊，將依《傳染病防治法》最高處1萬5000元。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法