健康網》陳志金PO「血油」管 驚嘆三酸甘油酯也太高了

〔健康頻道／綜合報導〕「檢驗科說病人的血『油油』的！」奇美醫院加護醫學部醫師陳志金建議護理師靜置幾個小時，就可以體會到「血油」了。陳志金提醒，此血油是來自三酸甘油酯1677（標準是要小於150）的病人。

陳志金在粉絲專頁「Icu醫生陳志金」發文並分享這支「血油」，在放置後真的出現上層是油，下層是血的，油還占了6成。陳志金提醒，三酸甘油酯太高也會引起胰臟炎。

台灣血液基金會衛教資料表示，在小腸形成的乳糜微粒，經由淋巴系統注入血液循環中，乳糜微粒會把從食物中所吸收的三酸甘油酯輸送到脂肪組織和肌肉。血液中的乳糜微粒被脂蛋白分解酶分解成「脂肪酸」和「甘油」，以供組織細胞利用，剩下的膽固醇與少量的三酸甘油酯則被送到肝臟儲存或代謝。

一般捐血人捐出來的血液經離心後，上層的血漿通常是澄清的淡黃色。若血漿呈現混濁的乳白色即稱之為乳糜血，發生率約占總捐血人次的1%-3%。乳糜血的混濁度也會導致血小板的分離效果不好，致收集量不足而不能供病人輸用。因此，捐血時應注意是否有乳糜血現象，尤其是分離術捐血，以免捐了血卻不能達成救人的心願。

日常4改變 告別乳糜血

台灣血液基金會建議有乳糜血，可以加強日常保健：

●控制體重：理想的腰圍是男＜90公分、女＜80公分；理想的體重是維持「身體質量指數」（BMI）在18.5～24之間。

●不熬夜、減輕壓力、不吸菸、不酗酒，維持正常肝功能。

●多做休閒活動：如健走、爬山或各種有氧運動。

●健康的飲食原則：攝取高膳食纖維食物（例如薏仁、燕麥、大麥、糙米、各類蔬果），少油、少糖、少鹽、少油炸食品、少吃甜點、少吃高熱量休閒食品。

