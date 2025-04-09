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健康 > 杏林動態

北醫大導入VR影片 讓新進護理師體驗「臨終護理」

2025/04/09 15:15

台北醫學大學導入科技創新，首創360度「臨終護理」VR影片，只要戴上頭盔就能以第一視角身歷其境觀察體驗臨終現場狀況，助護理系學生與新進護理師學習。（記者楊綿傑攝）

台北醫學大學導入科技創新，首創360度「臨終護理」VR影片，只要戴上頭盔就能以第一視角身歷其境觀察體驗臨終現場狀況，助護理系學生與新進護理師學習。（記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕因應護理人力荒、流動性變高等情況，新進護理人員面對病人臨終時常不知所措，台北醫學大學護理學院與醫院護理團隊導入科技創新，首創360度「臨終護理」VR影片，只要戴上頭盔就能以第一視角身歷其境觀察體驗臨終現場狀況，助護理系學生與新進護理師，能夠實際了解臨終護理的內容，同時提供家屬哀傷處理的支持。

約20分鐘的「臨終護理」VR影片由北醫大護理學院暨附屬醫院護理團隊攜手台灣仁本，結合全人照護理念，於今年3月完成。影片由受過專業訓練的護理人員擔任角色，搭配衛教字卡和實際操作影片，模擬真實護理情境。

北醫大校長吳麥斯表示，新科技、新器材融入教育場域，創造出新的教育模式，雖然整套流程只是模擬，但透過虛擬實境，就有如在實際場域體驗一樣，能讓師生從中學習到不論是相關技術或是人的感情。

台北醫學大學首創360度「臨終護理」VR影片，助護理系學生與新進護理師，了解臨終護理的內容，同時提供家屬哀傷處理的支持。（記者楊綿傑攝）

台北醫學大學首創360度「臨終護理」VR影片，助護理系學生與新進護理師，了解臨終護理的內容，同時提供家屬哀傷處理的支持。（記者楊綿傑攝）

北醫大護理學院副院長邱曉彥指出，近年來從醫療現場發現，不少年輕護理師因不熟悉或第一次執行「遺體護理」而感到緊張不安。為了協助護理師在臨床端遇到的問題，影片詳細展示了清潔、拔管、穿衣等正確步驟。如在清潔過程中，護理人員會使用溫熱毛巾擦拭遺體，並告知病患正在進行的動作，讓家屬透過參與臨終照護的「儀式感」減少哀傷情緒，並與親人做最後的告別。

北醫大護理學院院長蔡佩珊提到，校方長年深耕醫學模擬教育，積極開發兼具前瞻性與實務性的教學設計，盼培育出兼具專業素養與人文關懷的新世代健康照護人才。VR影片不僅能幫助護理學生及新進人員提升實務能力，還能為家屬提供哀傷處理的支持，也希望透過影片，提升台灣護理師的價值，因為在處理人性、生老病死的過程中，護理人員始終陪伴在患者身邊，走完人生的最後一哩路。

邱曉彥補充，這不僅是護理教育領域的一大創新，也為護理人員提供了寶貴的訓練工具，協助他們更好地學習和實踐遺體護理技巧。目前已將「臨終護理」VR影片導入學校課程，並計劃用於北醫體系3家附屬醫院護理師的新人訓練及在職教育。未來，還將進一步拍攝不同護理主題的照護影片，並推廣至社會大眾，讓更多人受益。

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