打M痘疫苗更不痛！ 疾管署放寬6對象皮下注射

疾管署日前公告，曾通報梅毒、淋病、急性A、B、C型肝炎或HIV感染者等6類對象，施打M痘疫苗時，從原本的皮內注射，放寬為皮下注射，讓接種更方便。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕打M痘疫苗變簡單，也不再那麼痛了！疾管署日前公告，針對曾通報「梅毒、淋病、急性A、B、C型肝炎或HIV感染者」等6類對象，施打M痘疫苗時，從原本需要「皮內注射」，放寬為較不疼痛、操作更簡單的「皮下注射」，讓接種更方便。

疾管署副署長羅一鈞今（9）日說明，皮內接種劑量僅0.1毫升，是皮下注射0.5毫升劑量的1/5。過去因疫苗庫存有限，為了最大化利用，接種原則以皮內為主，但這種方式需要醫護人員接受技術訓練，不是每間診所都能提供。

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皮內接種是將疫苗打進皮膚淺層，表皮和皮下組織間的真皮，雖然省疫苗，但技術要求高、也較容易引起不適，而皮下接種則是打進脂肪組織，施打較容易、疼痛感也低許多。

羅一鈞說，隨著目前疫苗供應充足、接種人數趨緩，為了讓民眾能夠在看診時順便接種，因此放寬上述6類對象可以直接使用皮下注射。目前國內M痘疫苗接種需打2劑，無論是皮內或皮下接種，2劑間都須間隔至少4週。

公費接種對象為近1年內有風險性行為、曾罹患性病，或其性接觸對象符合條件者，截至目前，公費累計已接種16萬929人次，其中9萬5676人完成至少1劑，6萬5253人完成2劑；自去年12月開放自費接種以來，已有36人接種。目前疫苗庫存約5萬劑，效期最長至2027年底。

國內疫情方面，羅一鈞說，今年截至目前新增4例M痘個案（3例本土、1例境外），最近一例確診日為3月26日。歷年累積456例確診者，均屬第二型病毒株，尚無檢驗出新型M痘（第一型Ia或Ib）個案。

國際疫情則仍嚴峻，世界衛生組織4月7日公布英國出現首起本土感染源不明的新型Ib型M痘病例，患者為一名20多歲男性，於3月10日出現症狀、13日至14日就醫確診，無海外旅遊史，也無已知患者或疫區接觸史，推測可能出現隱性傳播。目前該案仍在居家隔離，英國監測與防疫措施良好，社區及國際傳播風險評估為低，但仍不排除可能出現小型群聚。

羅一鈞提醒，有預期高風險行為的民眾，建議及早接種疫苗，做好自我防護，降低感染風險。

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