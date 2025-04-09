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健康網》年輕人心臟猝死3徵兆！ 昏倒、抽搐別輕忽

2025/04/09 14:57

研究發現，昏厥、抽搐及心電圖異常變化是突發心律失常死亡綜合症的常見前兆；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究發現，昏厥、抽搐及心電圖異常變化是突發心律失常死亡綜合症的常見前兆；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕歐洲心臟病學會（ESC）預防心臟病學2025年會上發表的研究指出，識別突發心律失常死亡綜合症（SADS）的常見前兆跡象，可能有助於預防過早死亡。一項回顧性觀察研究發現，22%的突然心臟死亡案例與SADS有關，而昏厥、抽搐及心電圖異常變化是常見的症狀。

研究作者、瑞典哥德堡大學薩爾格倫斯卡學院博士瑪蒂爾達・弗里斯克・托雷爾（音譯，Matilda Frisk Torell）表示，SADS是年輕人（包括年輕運動員）中最常見的突然心臟死亡原因之一，但仍未被充分評估。研究對瑞典的年輕人突然心臟死亡案例進行分析，以描述SADS的發生率，並闡述死亡前的常見發現，從而找尋預防的機會。

研究由瑞典哥德堡大學薩爾格倫斯卡學院進行，分析2000-2010年間瑞典903名1-36歲年輕人突然心臟死亡的案例，研究人員從死亡證明書、驗屍報告、醫療記錄、心電圖、生物樣本和父母資料中收集訊息。結果發現，其中22%死於SADS，而當中有超過一半（52%）在死亡前曾出現症狀，但未受到足夠重視。

3大前兆別輕忽

●昏倒（昏厥）：猝死案例中，有4.2%曾因昏倒住院，遠高於對照組的0.41%。這種無預警的意識喪失，可能與心律異常有關。

●抽搐（類似癲癇發作）：有3.5%猝死者曾因抽搐住院，相較於對照組僅0.14%。許多案例初期甚至被誤認為是癲癇。

●心律不整（心電圖異常）：有18%的SADS患者曾出現病理性心電圖變化，其中以「預激症候群」最常見，代表心臟電流異常傳導，可能引發致命心律。

托雷爾強調，SADS雖然罕見，卻是年輕人心臟猝死的主要原因之一，透過識別這些前兆，能讓醫療體系更早發現高風險個案，尤其是在年輕運動員的賽前篩檢中，應更加普及心電圖檢查，避免遺憾發生，必須改變「年輕人不會得心臟病」這個迷思，正視身體「不尋常」的求救訊號。

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