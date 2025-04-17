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清晨血糖突竄高 小心「索莫奇效應」

2025/04/17 05:30
清晨血糖突竄高 小心「索莫奇效應」

▲索莫奇效應與黎明現象的區別

文／王子源

清晨血糖突竄高 小心「索莫奇效應」

▲若出現低血糖症狀，務必諮詢醫師正確使用胰島素劑量。（照片提供／王子源）

60歲劉先生患有多年糖尿病，必須早晚固定注射混合型胰島素控制血糖，但日前早餐前的血糖飆高，雖增加晚上胰島素劑量，隔天血糖依舊高，經諮詢新陳代謝科醫師後，懷疑是「索莫奇效應」，建議改為減低晚上胰島素劑量，果然早餐前的血糖恢復正常，糖化血色素也降到正常值，找回控糖信心及健康。

清晨血糖突竄高 小心「索莫奇效應」

▲醫師提醒糖友們除了要穩定控制高血糖之外，也要注意低血糖併發症。（照片提供／王子源）

劉先生自述患有糖尿病10年，早晚各打1次混合型胰島素來控制血糖，糖化血色素為7.4%（血糖控制目標〈7.0%），但近來早餐前的血糖卻超標到190mg/dl（早餐前血糖控制目標80-130），而且半夜常全身出汗，心跳快及肚子餓，必須起床吃東西，醫師請他增加晚上胰島素劑量來降低早上的血糖，結果半夜肚子更餓，早餐前的血糖還是居高不下，讓他困擾不已。

因此他改掛新陳代謝科門診，經詢問病史後，懷疑是晚上胰島素劑量過多，造成半夜低血糖，進而引起清晨反彈性高血糖，也就是所謂的「索莫奇效應」（Somogyi effect），於是建議患者減少晚上胰島素劑量，果然半夜不再餓醒一夜好眠，清晨血糖也維持100-120mg/dl，糖化血色素也下降至6.5%，讓他成為糖尿病的模範生。

晚上胰島素過量 引起反彈性高血糖

根據統計，糖尿病醫療佔健保支出前5名，每年花費超過300億元，主要用於併發症治療，但穩定控制血糖過程中，有時也會發生令人不適的低血糖，甚至昏迷須送急診處理，所以糖友必須了解發生低血糖原因及如何處理低血糖，上述患者就是因為晚上胰島素已過量而發生半夜低血糖，而低血糖進而引起清晨的高血糖，此時正確處理方式應為減少晚上胰島素劑量，才能避免發生索莫奇效應。

另外一種情形則是糖友睡前血糖正常，但早上的血糖卻偏高，同時半夜血糖也高，這是所謂的「黎明現象」（Dawn phenomenon），原因在於半夜至凌晨期間，人體的壓力荷爾蒙的分泌會使得血糖上升，而糖友的胰臟細胞因無法分泌足夠的胰島素來降低血糖上升，這時候就需增加晚上胰島素劑量或增加口服降血糖藥物，才能使早餐前的血糖下降。

出現低血糖 務必諮詢醫師正確用藥

提醒糖友，無論是打胰島素或服用口服降血糖藥物，在控糖期間，都有可能發生索莫奇效應或黎明現象，若要對症下藥，建議可到新陳代謝科門診諮詢醫師，才能得到正確的診斷及治療，找回糖尿病彩色建康的人生。

（作者為亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師、中國附醫內分泌科主任）

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