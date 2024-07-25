健康網》愛憋尿下場恐是尿失禁！ 小心腎臟反撲「3疾病」上門

醫師提醒，習慣性憋尿容易導致細菌停留尿道，使泌尿道感染；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕忙到沒時間解尿？常憋尿小心身體反撲，疾病找上門！台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩提醒，習慣性憋尿容易導致細菌停留尿道，使泌尿道感染，同時又因不常排尿，使尿液中的沉澱物質堆積，而出現腎結石。另外，日復一日的憋尿，也容易造成骨盆底肌受傷，最後在無法控制尿液的情況下演變成尿失禁。

戴定恩在臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文分享，寒暑假是孩子開心玩樂的假期，也是親子藝文活動登場的時候。許多藝文工作朋友在演出旺季時，總是無瑕上廁所只得憋尿，一次下來2、3小時必定跑不掉。雖然是為了工作不得已，不過若是憋尿到最後，可能會得到腎臟的反撲，迎來以下3種疾病：

請繼續往下閱讀...

●泌尿道感染：一整天下來長達6、7小時沒時間排尿，雖增長工作專注時間，卻也增加細菌停留在尿道的時長，導致泌尿道感染。一旦不小心感染，則容易因為頻尿、血尿、下腹痛等症狀花上更長的時間休息、跑廁所。

●腎結石：不僅細菌會留在尿道外，因為不常排尿，使尿液中的沉澱物質堆積在腎臟，久而久之無法排出的尿酸、草酸鈣在腎臟中形成結石，讓習慣憋尿的你成為腎結石族群。

●尿失禁：江湖上流傳「出來混都是要還的！」其實也適用身體機能的償債。日復一日的憋尿，容易造成骨盆底肌受傷，特別是尿道括約肌，使得肌肉無力、受損，最後在無法控制尿液的情況下演變成尿失禁。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法