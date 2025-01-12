自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

早期診斷治療五十肩 別讓疼痛擴散

2025/01/12 05:30
早期診斷治療五十肩 別讓疼痛擴散

▲患者因肩膀疼痛就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／王大翊）

文／王大翊

50歲李女士的工作需長時間坐在電腦前，最近幾個月，她開始感到右肩疼痛，尤其晚上睡覺時疼痛加劇，嚴重影響睡眠品質。起初，她以為是工作壓力大導致肌肉緊繃，但因疼痛持續不減，赴醫檢查確診為五十肩。透過物理治療和肩部伸展和強化運動，李女士的肩部疼痛逐漸減輕，活動範圍也慢慢恢復。

工作壓力、受傷或手術都可能引起

五十肩又稱肩周炎或冰凍肩，主要是因肩關節囊和周圍軟組織發炎，導致肩膀疼痛，進而限制肩關節的活動。也有一些人是因為肩部受傷或手術後，使得肩關節囊沾黏和發炎，進而引發五十肩。另外，某些疾病如糖尿病、甲狀腺功能異常等，以及中風後康復期的患者，也會因為肩膀長期活動受限，增加罹患五十肩的風險。

五十肩除了因夜間疼痛影響睡眠外，早上起床時也會感到僵硬，進行日常活動如穿衣服、梳頭髮、舉起手臂等，肩部的活動範圍也明顯受限，甚至感到肩部和上臂肌肉無力，疼痛可能擴散到手肘。

夜間疼痛影響睡眠 日常活動也受限

這些症狀通常會逐漸發展，可能持續數月至數年，所以早期診斷和治療，可幫助減輕症狀並恢復肩部的活動範圍。通常在五十肩初期可以透過止痛藥、類固醇注射肩關節、物理治療等方式減緩疼痛。假如上述方式無法改善症狀，才會進一步與醫師討論手術治療的可能性。

關節授動術會透過關節攝影，確認沾黏的位置，手術過程會在沾黏位置注入擴張溶液，鬆動沾黏的關節囊，術後會在關節內注射止痛和防沾黏藥物，減少疼痛和再次沾黏的風險。雖然這是微創手術，手術僅需15分鐘，但術後仍必須配合復健，才能避免五十肩再度發生。

有些患者因擔心患側肩膀再次疼痛，所以術後不敢活動，其實應盡早開始使用受影響的肩部進行日常活動，才能防止再次沾黏，並配合物理治療，以及多攝取抗發炎食物，如莓類、鳳梨、葡萄、花椰菜、甘藍等，才能有效保護肩關節。

（作者為骨科主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒新聞

網友回應

載入中