早期診斷治療五十肩 別讓疼痛擴散

▲患者因肩膀疼痛就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／王大翊）

文／王大翊

50歲李女士的工作需長時間坐在電腦前，最近幾個月，她開始感到右肩疼痛，尤其晚上睡覺時疼痛加劇，嚴重影響睡眠品質。起初，她以為是工作壓力大導致肌肉緊繃，但因疼痛持續不減，赴醫檢查確診為五十肩。透過物理治療和肩部伸展和強化運動，李女士的肩部疼痛逐漸減輕，活動範圍也慢慢恢復。

工作壓力、受傷或手術都可能引起

五十肩又稱肩周炎或冰凍肩，主要是因肩關節囊和周圍軟組織發炎，導致肩膀疼痛，進而限制肩關節的活動。也有一些人是因為肩部受傷或手術後，使得肩關節囊沾黏和發炎，進而引發五十肩。另外，某些疾病如糖尿病、甲狀腺功能異常等，以及中風後康復期的患者，也會因為肩膀長期活動受限，增加罹患五十肩的風險。

請繼續往下閱讀...

五十肩除了因夜間疼痛影響睡眠外，早上起床時也會感到僵硬，進行日常活動如穿衣服、梳頭髮、舉起手臂等，肩部的活動範圍也明顯受限，甚至感到肩部和上臂肌肉無力，疼痛可能擴散到手肘。

夜間疼痛影響睡眠 日常活動也受限

這些症狀通常會逐漸發展，可能持續數月至數年，所以早期診斷和治療，可幫助減輕症狀並恢復肩部的活動範圍。通常在五十肩初期可以透過止痛藥、類固醇注射肩關節、物理治療等方式減緩疼痛。假如上述方式無法改善症狀，才會進一步與醫師討論手術治療的可能性。

關節授動術會透過關節攝影，確認沾黏的位置，手術過程會在沾黏位置注入擴張溶液，鬆動沾黏的關節囊，術後會在關節內注射止痛和防沾黏藥物，減少疼痛和再次沾黏的風險。雖然這是微創手術，手術僅需15分鐘，但術後仍必須配合復健，才能避免五十肩再度發生。

有些患者因擔心患側肩膀再次疼痛，所以術後不敢活動，其實應盡早開始使用受影響的肩部進行日常活動，才能防止再次沾黏，並配合物理治療，以及多攝取抗發炎食物，如莓類、鳳梨、葡萄、花椰菜、甘藍等，才能有效保護肩關節。

（作者為骨科主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法