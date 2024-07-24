健康網》枕頭套恐比馬桶髒 專家提醒「這時間點」記得洗

專家說明，若枕頭套為定時清洗，將殘留大量細菌，比馬桶還髒。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在炎熱的時候，而室內的悶熱也可能影響健康，不少人在睡眠時也會熱到出汗。專家表示，短短一個晚上的出汗，將造成枕頭套孳生細菌，比馬桶還髒。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，英國切斯特大學醫學院講師奈伊（Gareth Nye）表示，多數人平均每晚會流失枕頭套吸收了一個晚上的汗水，細菌比廁所還多！身體掉落的皮屑、口水等物體，都能夠在沾染枕頭套與被單後，引來真菌或塵蟎繁殖，留下的糞便可能引發過敏與氣喘。

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有研究發現，一星期沒洗枕頭套，細菌菌落數量多出1.7萬個；另有研究發現，一週沒洗，每平方英吋將互有300萬個細菌菌落。另外，每個人在晚間可能流失500到700毫米的汗水，其中約有200毫米被床單吸收。

人們每天要代謝掉5億個皮膚細胞，其中多數在夜間脫落，以及身體會產生其他分泌物。這些分泌物可能造成塵螨與真菌在上面繁殖，並留下排泄物引發氣喘與過敏。專家建議，每週都要清洗枕頭套與床單，防範細菌積聚與生長；並避免使用尼龍材質的寢具，選用棉、麻材質之枕套與床單。

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