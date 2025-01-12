又菸又酒喉嚨卡卡 下咽癌食道癌一起來

▲圖3：內視鏡顯示，原來右側下咽腫瘤處的腫瘤在治療後已不復存在（橢圓圈內處）。（照片提供／楊士維）

文／楊士維

▲圖1：內視鏡顯示，右側下咽腫瘤（橢圓圈內處）。（照片提供／楊士維）

1位56歲的男病患走進我的診間，表示喉嚨卡卡的感覺已經困擾他2-3個月了，飲水、吞嚥時似乎總有些東西擋在那裡。我一邊聽著他的敘述，一邊注意到他指尖泛黃、語氣間隱隱透露出長年吸菸與飲酒的痕跡。

▲圖2：上消化道內視鏡顯示，食道腫瘤（橢圓圈內處）。（照片提供／楊士維）

這樣的背景讓我瞬間提高了警覺。在診室內立即安排咽喉內視鏡的檢查，從螢幕的畫面裡，我的直覺得到了驗證——右側的下咽部，鄰近食道入口處，1個腫瘤明顯地在那裡（圖1）。它的形態不規則，表面粗糙。多年從醫的經驗像是一個無形的警鐘，敲響在我的腦海裡：這可能不是一個良性的發現。

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我向他解釋，需要進一步安排組織切片檢查，這將是確認診斷的關鍵一步。我還告訴他，如果確認是惡性腫瘤，現在的醫學技術可以提供多樣的治療選擇，只要及時治療，仍有希望控制病情，他也願意配合檢查。結果不出所料是下咽癌。

當進一步安排上消化道內視鏡檢查（也就是俗稱的「胃鏡檢查」）時，在食道內赫然發現另一個腫瘤（圖2）！切片檢查結果顯示，是食道癌。當時的感覺是複雜的，一方面驚訝病患同時罹患下咽癌與食道癌，另一方面卻又覺得並非全然意外，因為這2種癌症的關聯性其實不低。

目前的研究顯示，下咽癌患者罹患同步食道癌的風險顯著增加，這種關聯主要歸因於吸菸、飲酒及營養不良等共同的危險因子。2種癌症被認為與長期暴露於致癌物質，導致上消化道黏膜廣泛的刺激及傷害，從而增加多原發腫瘤發生的可能性。

積極治療 5年後下咽癌不見蹤跡

下咽癌與食道癌同時發生時，與單一癌症相比，同時診斷2種癌症的患者的治療成功率顯然明顯地降低。幸運的是，經過積極治療後，5年後的內視檢查顯示病患的下咽癌已然痊癒不見蹤跡（圖3），先進醫療讓生命故事有著更多的可能性。

（作者為基隆長庚紀念醫院耳鼻喉科醫師）

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