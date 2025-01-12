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低溫血壓飆別心驚 保暖運動監測安度冬

2025/01/12 05:30
低溫血壓飆別心驚 保暖運動監測安度冬

▲養成量測血壓的習慣很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／林軒任

70歲的張先生患有高血壓，最近寒流來襲，起床後總覺得容易疲倦及「頭重重的」，血壓一量發現竟比平常高，緊張之下以為得調整用藥。其實，氣溫下降，血壓本來就會升高，除非持續升高20mmHg以上，才需要調整用藥。平時只要注意保暖、飲食清淡、適度運動、按時服用慢性病藥物，就能有效控制心血管疾病。

持續升高20mmHg以上 才需調整用藥

當氣溫下降時，冷空氣會使得血管收縮、血管內的空間變小，導致血液流動阻力增加，引起交感神經系統活躍、代謝率增加、體液變化等症狀，此外，在寒冷的環境下，身體也需要更多能量保持體溫，因此人體會增加代謝率和心臟工作量，進而升高血壓來調節。

一般來說，血壓正常值為120/80mmHg，前者是收縮壓（高壓），指的是心臟收縮時的血壓，後者是舒張壓（低壓），即心臟舒張時的血壓；根據發表於《高血壓》期刊上的研究發現，氣溫每降低攝氏1度，收縮壓會增加0.48mmHg，舒張壓增加0.45mmHg，一般人的居家血壓，大於130/80mmHg就應該注意，假如是心血管高風險患者，當高壓超過120mmHg，也應該有所警覺，

近來門診時發現民眾普遍健康意識高，只要天氣開始變化，出現頭痛、胸悶、噁心等症狀時，就會立即在家量血壓，一旦發現血壓開始偏高，便會回診找醫師討論用藥。

其實這樣的做法非常正確，不過有些民眾會過於慌張，但凡血壓升高一點點，就嚇得立即跑回門診諮詢換藥，其實除非血壓持續升高在20mmHg以上，才必須調整用藥，若是在20mmHg範圍以內的患者，建議可以透過建立良好習慣，避免血壓波動太大即可。

另外，天氣變冷時，更應注意保暖，在室內無論採用空調或暖氣，均以室溫攝氏18-26度、濕度55%為宜，同時注意飲食清淡，每天喝適量白開水，以及保持充足睡眠，並適度運動。

建立每天監測血壓習慣

民眾也可以建立每天監測血壓的習慣，建議以每天早上起床1小時內及睡前1小時內為佳，採722測量方式，也就是連續7天量血壓、每天量血壓2次（早晚各1次）、每次量測2次取平均值（每次間隔1分鐘），只要能達成上述的目標，相信就能順利度過寒冬。

（作者為亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任）

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