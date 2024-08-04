健康網》熟女胃癌拖到轉移 「心事肚裡吞」7個月就病逝

醫師指出，過於壓抑，容易煩惱的個性，比較容易誘發癌症或耽誤治療；情境照。（圖取自shuttertstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕50多歲女子長期腸胃不適，為了不讓先生和小孩擔心，僅自行買成藥服用，直到臉色過於蒼白，才被娘家人硬帶到醫院，一查竟是胃癌。患者因焦慮開刀，不想家人擔心，又拖了3、4個月，直到出現血便才再度回診，結果癌症轉移淋巴，進行手術後，又不想麻煩親人，不願配合積極化療；未料，時隔半年後，癌細胞轉移全身多處器官，1個月後便因多重器官衰竭離世。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文分享個案指出，當他跟患者說明病情以及治療方式後，一聽到是癌症又需要開刀，內心感到非常焦慮，但是又不想要家人擔心，於是都悶在心裡，只說自己會「再處理」。

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但卻拖了3、4個月，直到臉色越來越蒼白，開始解血便才回到醫院看診；然而，此次追蹤發現她肚子裡的淋巴已經開始轉移，醫療團隊勸了很久，她才終於願意開刀。

陳榮堅指出，手術後化驗結果是第3期胃癌，由於淋巴已經轉移，以現代醫學治療方式，需要再做化療，但是患者一想到每次化療都要入院，可能還會麻煩到家人等問題，便表示不配合治療，即使幾番規勸也無效。

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時隔半年後陳榮堅再度見到患者，已經是在急診。此時癌細胞已經轉移到腦部、肺部、骨頭、肝臟等多處。最後在安寧會談的時候，她才說出不願意治療的原因。大概1個月後，就因多重器官衰竭而離世，令人遺憾。

壓抑、煩惱 易致癌或延誤治療

陳榮堅提醒，其實有些過於壓抑，容易煩惱的個性，真的比較容易誘發癌症或耽誤治療。心理壓力會影響到身體的健康，面臨壓力時可以試著透過運動、與人傾訴等等方法排解壓力，雖然不容易，但還是希望大家都能找到最適合自己釋放壓力的方法。

現在醫療科技發達，已經有越來越多武器可以對抗癌症，甚至與它共存，一旦發現疾病時，千萬不要輕易放棄治療。

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