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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》9成胃癌染幽門螺旋桿菌！ 懂6危險因子做保「胃」戰

2024/07/15 13:06

醫師提醒，若發現自己為胃癌高危險群者，建議定期安排上消化道內視鏡檢查；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕據衛福部最新癌症10大死因統計，胃癌名列第8；對此，典威診所醫師陳志典表示，胃癌早期難發現，因此整理胃癌危險因子，包括：幽門螺旋桿菌感染、曾動過胃切除手術、有胃癌家族史、飲食喜鹹、燒烤、醃漬，以及胃黏膜異常者，尤其有研究發現，胃癌患者中有9成曾感染幽門螺旋桿菌，因此應多加留意，定期安排檢查。

陳志典於臉書粉專「典威診所-大腸直腸科陳志典醫師」發文指出，胃癌早期難發現，且有年輕化趨勢。其成因複雜，因此建議掌握危險因子，若發現自己為胃癌高危險群者，建議定期安排上消化道內視鏡檢查，進行保「胃」大作戰！

●幽門螺旋桿菌感染：少數可存活於胃部的細菌，為胃癌最重要的危險因子！研究發現胃癌患者中有9成曾感染幽門螺旋桿菌，感染後導致胃癌的5大進程，分別為正常胃黏膜→慢性胃炎→萎縮性胃炎→胃黏膜小腸化生→胃癌。

●曾動過胃切除手術者：胃切除後胃呈低酸狀態，使胃泌素分泌下降，保護性黏液減少，利於細菌在胃內繁殖，使胃黏膜逐漸萎縮，形成萎縮性胃炎、不典型增生等。

●有胃癌家族史者：一等親罹患胃癌者，其得癌機會比一般人多2-3倍。

●重鹹燒烤醃漬飲食：這些食品的製作方式含有較高量的亞硝酸衍生物或其前驅物質，不自覺攝取過多，會造成胃黏膜受損，增加內生性突變機會。

●抽菸飲酒者：酒精中的乙醇會對胃黏膜造成強烈的刺激，長期抽菸會使胃部受到尼古丁、焦油，或其他化學物質的刺激，增加胃炎／胃潰瘍的發生率，間接引發胃癌。

●胃黏膜異常者：胃黏膜層因發炎而變薄時，胃腺體會萎縮，胃液分泌減少，利於細菌、致癌物在胃內繁殖，使黏膜層變厚，更增加與外來致癌物接觸的機會。

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