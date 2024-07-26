健康網》不只致癌！ 「這」水果發霉害胃潰瘍快丟

黴菌經常在蔬菜和水果上生長，黴菌孢子也會在一週時間內發芽，建議放冰箱一週內要吃掉；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季高溫多雨，食物容易發霉。日本《NHK》提醒民眾，常吃的吐司水分多，若發霉黴菌會引發食物中毒；蔬果類中的黴菌孢子在一週時間內發芽，放冰箱一週內要吃掉；尤其蘋果和蘋果汁中由藍色黴菌產生的「棒麴毒素（patulin）」，大量攝取會引起胃腸道出血和潰瘍；堅果、豆類及玉米等穀物的黃麴黴菌會產生「黃麴毒素」致癌性強，長期食用會引起肝損傷、肝癌。

吐司水分多 易產生黴菌毒素

《NHK》表示，麵包含水量大，容易發霉。尤其黑黴菌、麴黴菌、藍黴等黴菌容易產生，其中麴黴菌、藍黴菌能產生黴菌毒素。攝入黴菌毒素可能會引起腹瀉等食物中毒症狀。雖然黴菌本身通過加熱被殺死，但黴菌毒素相對耐熱，很難通過正常的加工和烹調來減少。

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麵包含水量大，容易發霉，攝入黴菌毒素可能會引起腹瀉等食物中毒症狀；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

蔬果放冰箱 一週內吃掉

NHK解釋，黴菌在土壤中含量豐富，黴菌經常在蔬菜和水果上生長。黴菌包括灰黴菌和根黴（rhizopus）會產生黴菌毒素。值得注意的一點是，即使在冰箱中的低溫下，黴菌孢子也會在一週時間內發芽，建議放冰箱一週內要吃掉。

黃紅藍色黴菌 導致癌症

另外，NHK提到，黴菌中有3種類型的黴菌毒素會引起嚴重症狀，包括：花生和杏仁、豆類及玉米等穀物的黃麴黴菌會產生黃麴毒素，它具有很強的致癌性，如果長期食用會引起肝損傷、肝癌。

麥、玉米等穀物由紅色黴菌產生的「脫氧雪腐鐮刀菌烯醇」，大量進食會引起嘔吐與食慾不振等問題，長期進食會影響免疫系統。

蘋果和蘋果汁中由藍色黴菌產生的「棒麴毒素patulin」，若大量攝取會引起胃腸道出血和潰瘍。

NHK強調，購買開封的食品要小心發霉，可能會攝入危險的黴菌毒素。食品保存若是發霉應丟棄勿食用。

花生發霉會產生黃麴毒素，具有很強的致癌性，長期食用會引起肝損傷、肝癌；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

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