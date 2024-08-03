健康網》傳統、超商豆花大PK！ 凝固劑不同 只有「它」較能補鈣

楊哲雄說，每100克傳統豆花，即有300毫克的鈣質，是牛奶的3倍，豆漿的25倍！；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日來襲，除了吃冰以外，不少人運動完也會來碗豆花，補補蛋白質又解渴。好食課營養師Oliver楊哲雄在臉書粉專「好食課」發文分享豆花差別，傳統豆花、超商豆花主原料皆為豆漿，主要差在凝固劑。另外，只有傳統豆花比較能補鈣，且要石膏凝固的才可，鹽滷、超商或布丁豆花皆無法。

傳統豆花

楊哲雄表示，使用鹽滷或食用石膏（硫酸鈣）來讓豆漿凝固，使得豆花口感偏硬，並且部分豆花會加入樹薯粉、地瓜粉等澱粉，讓豆花質感更綿密細緻。

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超商豆花

他指出，使用吉利丁、洋菜粉、明膠，或布丁粉等成分作為凝固劑，因此口感通常會跟布丁或果凍很像，吃起來較軟嫩Q彈！部分產品甚至會加入鮮奶、雞蛋、奶粉等，讓味道更加豐富，所以素食者需注意成分中是否有吉利丁、明膠等，動物性膠或雞蛋牛乳等成分。

破解豆花補鈣迷思

楊哲雄說，只有傳統豆花比較能補鈣，且要石膏凝固的才可以，鹽滷、超商或布丁豆花皆無法！因為凝固劑使用到石膏（硫酸鈣），所以每100克傳統豆花，即有300毫克的鈣質，是牛奶的3倍，豆漿的25倍！而超商豆花因為凝固劑並非用硫酸鈣，所以鈣含量會與嫩豆腐及豆漿差不多，每100克約有12毫克鈣質而已。

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