健康網》天熱大啖「超夯7冰品」恐長肉！ 紅綠燈區一次解密

營養師提到，芒果雪花冰屬傳統冰品紅燈區，因此建議2個人一起吃一碗，找個人分攤熱量。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日天氣炎熱，全台「烤番薯」，超需要吃冰消暑！營養師黃品瑄整理常見的傳統冰品紅綠燈區，其中黑糖刨冰、芒果雪花冰、麻糬冰、糖水豆花、粉圓冰、花生捲冰淇淋屬紅燈區，是熱量陷阱，建議選擇熱量較低的配料，或與朋友、家人共吃，不讓好身材消失！

黃品瑄在臉書粉專「營養師品瑄」發文分享，天氣吃冰消暑，飲控的朋友要小心，這種非正餐的熱量攝取很容易忽略，有的冰品可是隱藏的熱量陷阱，一不小心好身材就會不見，因此整理常見的傳統冰品紅綠燈區：

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●紅燈區：黑糖刨冰、芒果雪花冰、麻糬冰、糖水豆花、粉圓冰、花生捲冰淇淋。

●黃燈區：泡泡冰、豆漿豆花。

●綠燈區：香蕉冰、叭噗冰、枝仔冰。

黃品瑄提及，其實還是有很多可以吃，像是豆花、刨冰等可加料的冰品，建議選愛玉、仙草等較清爽的配料，而糖蜜過的澱粉類，如紅豆、花生、芋頭等，或是煉乳，就少加一點，熱量會少很多。

吃冰一人一半，感情不會散！黃品瑄建議，吃冰是飯後甜點的概念，可以2個人一起吃一碗，找個人分攤熱量也不錯。

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