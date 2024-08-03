健康網》潛水完頭好痛 醫：擠壓傷注意3症狀

醫師指出，當身體進入水中時，海水壓力隨深度增加，這會影響到鼻腔、中耳、腹部、肺部、胃等部位的氣壓平衡，可能會造成不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天許多人會去潛水，但上岸卻發現頭痛難忍是太勞累了嗎？耳鼻喉科醫師陳亮宇表示，與海水壓力有關，引發的擠壓傷害，若不能及時調整，可能會引起3種不適症狀，包括：頭痛、流鼻血、暈眩。

陳亮宇在臉書專頁「陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所」發文表示，游泳上岸後發現頭痛難忍，剛開始以為可能是冷到感冒了，或是太勞累引起的身體不適，回來就診後，原來是潛水引發的擠壓傷害。

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他指出，當身體進入水中時，海水壓力隨深度增加，這會影響到鼻腔、中耳、腹部、肺部、胃等部位的氣壓平衡，如果不能及時調整，可能會引發以下3不適。

●頭痛：當鼻竇開口阻塞或通氣不順引起，包括頭部、眼睛上方、臉頰兩側等部位。

●流鼻血：氣體擠壓傷害，導致鼻腔黏膜撕裂出血，蓄積在鼻竇裡，等到出水後一次流出，有蛀牙的人可能也會在下水後，出現牙齒出血症狀。

●暈眩：未正確平壓技巧，導致內耳圓窗破裂、內耳淋巴流出，引起嚴重暈眩與致命風險。

陳亮宇提醒，雖然潛水有助放鬆、紓壓，但有一定風險，下水前除了遵從潛水教練的指導之外，同時也應向專業醫師諮詢，確保潛水活動開心又放心。

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