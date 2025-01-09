不吃澱粉控糖？ 醫：後果恐更糟

▲糖友控制血糖，仍應遵醫囑指示，才能不踩雷；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

▲胰島素促使糖尿病患者能正常飲食。（照片提供／余宜叡）

50多歲的白女士罹患糖尿病已超過2年，但血糖一直未能穩定。她在門診糖尿病治療諮詢時提出疑問：「網路上說，如果不吃飯、麵等澱粉類食物，也不吃水果，只吃青菜和肉類，血糖就能穩定。這是真的嗎？如果可行的話，我想試試看，因為我不想依賴血糖藥物和胰島素。」

▲長期穩糖需可持續、不痛苦的飲食方式；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／余宜叡）

在醫療團隊詳細說明這類飲食方法可能引發的問題後，白女士仍決定嘗試。然而，不到1週，她便放棄了。回診時，她表示：「一開始體重確實減輕，血糖也有改善，但我感到頭腦昏沉，無法專注，身體非常不舒服，實在無法持續。」最終，白女士選擇結合藥物治療來控制血糖，這不僅讓血糖穩定，也使她能兼顧正常的生活與工作。

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▲不吃澱粉，長期下來可能會頭昏，身體不適。（照片提供／余宜叡）

生酮飲食 應在專業指導下執行

這種完全不吃澱粉的飲食方法實際上就是「生酮飲食」。生酮飲食早在百年前胰島素尚未問世時便被用於糖尿病患者。當時，患者因無法使用胰島素，只能依靠生酮飲食維持生命。然而，這種飲食方式常導致患者體重過度下降，甚至瘦骨嶙峋，且伴隨多種不適。儘管如此，為求生存，患者不得不持續使用這種方法。胰島素問世後，糖尿病治療迎來了革命性變化。患者能在正常飲食的情況下穩定血糖，恢復體力，並重拾正常生活，因此胰島素的發明也獲得諾貝爾獎肯定。

自行停藥恐致高血糖 威脅健康

根據《成人肥胖防治實證指引》，生酮飲食應在專業醫療人員的指導下執行，並建議執行時間不宜超過2個月。雖然此飲食法能短期內減重並穩定血糖，但長期穩定血糖需要可持續、不痛苦的飲食方式。此外，執行特殊飲食法時，應主動告知醫療團隊，並謹慎調整血糖藥物，尤其是胰島素。若自行停藥，可能導致高血糖，甚至昏迷，進一步威脅健康。

（作者為員榮醫院社區醫學部主任暨穩糖減重門診醫師）

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