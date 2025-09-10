健康網》BMI超過25！睡眠障礙風險增33％ 醫揭3種體質要注意

BMI超過25的族群，發生睡眠障礙的風險比正常者高出33%；而BMI≥30的肥胖者更是過重者的2倍，容易形成「越睡不好、越累、越容易吃多」的惡性循環；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天后蔡依林日前在Podcast分享美麗祕訣，透露自己每天晚上9點半就上床睡覺，掀起一波「早睡風潮」。高雄「初日診所」院長、減重專科醫師李唐越指出，其實不必硬逼自己跟進名人的作息，晚上10時到11時入睡才是心血管疾病風險最低的黃金時段，並提醒「體脂偏高型」、「血糖不穩型」、「慢性發炎型」體質者發生睡眠障礙風險高。

李唐越指出，根據《European Heart Journal – Digital Health》（歐洲心臟雜誌-數位健康）期刊的1項英國研究，分析逾 88,000名配戴穿戴裝置使用者資料顯示，在晚上10時到11時入睡入睡的人罹患心血管疾病（CVD）的風險最低。若延後到午夜前（晚上11-12時）才入睡，風險上升12%；超過午夜，風險更提高到25%。

研究結果顯示，過早或過晚入睡導致睡眠時間太長或太短，其實都會提高風險，給自己一點彈性，反而有助於放鬆入眠。

研究顯示，過早或過晚入睡導致睡眠時間太長或太短，其實都會提高風險，給自己一點彈性，反而有助於放鬆入眠；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

睡不飽、白天疲倦 小心代謝出問題

李唐越也提醒，有些人其實入睡時間不算晚，卻總是睡不飽、白天疲倦，這時就要懷疑是否受到體內代謝狀態影響。

他指出，收錄於PubMed Central的一項統合分析就指出，BMI超過25的族群，發生睡眠障礙的風險比正常者高出33%；而肥胖者（BMI ≥ 30）更是過重者（BMI 25–29.9）的2倍。代謝異常本身就可能干擾睡眠，形成「越睡不好、越累、越容易吃多」的惡性循環。

李唐越指出，睡眠與代謝之間是雙向干擾。晚睡會影響荷爾蒙與血糖穩定，但體脂過高、血糖異常、慢性發炎也會反過來破壞睡眠品質。若長期睡不飽、白天總是提不起精神，即使調整作息也無法改善，就應從體脂率、血糖與發炎指標著手，透過抽血檢查與專業團隊協助，才能找出真正的干擾源，讓身心步入穩定節奏。

這3種體質 易有睡眠困擾

●體脂偏高型

體脂率過高或中央型肥胖者，脂肪容易堆積在呼吸道、胸部和腹部，對呼吸系統造成影響進而提高阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）風險。常見症狀包括夜醒頻繁、晨起頭痛或口乾。若伴隨打鼾、白天嗜睡，更應注意可能為呼吸障礙。

●血糖不穩型

空腹血糖偏高或胰島素阻抗，會干擾大腦神經調節，與降低深沉睡眠比例相關。研究顯示，第二型糖尿病患者容易在快速動眼期產生低血氧的現象，可能導致經常夜醒後難再入眠。建議從飲食調整與血糖檢測著手。

●慢性發炎型

身體處於慢性發炎狀態，血液檢查CRP、IL-6 等發炎指標偏高，會使睡眠變淺、修復功能下降。白天易感疲勞、晚上也難以熟睡。這類族群常被誤以為壓力過大，實際上是身體處於慢性耗損狀態。多見於肥胖、代謝症候群或腸道菌相失衡者。

