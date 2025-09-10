自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》BMI超過25！睡眠障礙風險增33％ 醫揭3種體質要注意

2025/09/10 21:48

BMI超過25的族群，發生睡眠障礙的風險比正常者高出33%；而BMI≥30的肥胖者更是過重者的2倍，容易形成「越睡不好、越累、越容易吃多」的惡性循環；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

BMI超過25的族群，發生睡眠障礙的風險比正常者高出33%；而BMI≥30的肥胖者更是過重者的2倍，容易形成「越睡不好、越累、越容易吃多」的惡性循環；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天后蔡依林日前在Podcast分享美麗祕訣，透露自己每天晚上9點半就上床睡覺，掀起一波「早睡風潮」。高雄「初日診所」院長、減重專科醫師李唐越指出，其實不必硬逼自己跟進名人的作息，晚上10時到11時入睡才是心血管疾病風險最低的黃金時段，並提醒「體脂偏高型」、「血糖不穩型」、「慢性發炎型」體質者發生睡眠障礙風險高。

李唐越指出，根據《European Heart Journal – Digital Health》（歐洲心臟雜誌-數位健康）期刊的1項英國研究，分析逾 88,000名配戴穿戴裝置使用者資料顯示，在晚上10時到11時入睡入睡的人罹患心血管疾病（CVD）的風險最低。若延後到午夜前（晚上11-12時）才入睡，風險上升12%；超過午夜，風險更提高到25%。

研究結果顯示，過早或過晚入睡導致睡眠時間太長或太短，其實都會提高風險，給自己一點彈性，反而有助於放鬆入眠。

研究顯示，過早或過晚入睡導致睡眠時間太長或太短，其實都會提高風險，給自己一點彈性，反而有助於放鬆入眠；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

研究顯示，過早或過晚入睡導致睡眠時間太長或太短，其實都會提高風險，給自己一點彈性，反而有助於放鬆入眠；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

睡不飽、白天疲倦 小心代謝出問題

李唐越也提醒，有些人其實入睡時間不算晚，卻總是睡不飽、白天疲倦，這時就要懷疑是否受到體內代謝狀態影響。

他指出，收錄於PubMed Central的一項統合分析就指出，BMI超過25的族群，發生睡眠障礙的風險比正常者高出33%；而肥胖者（BMI ≥ 30）更是過重者（BMI 25–29.9）的2倍。代謝異常本身就可能干擾睡眠，形成「越睡不好、越累、越容易吃多」的惡性循環。

李唐越指出，睡眠與代謝之間是雙向干擾。晚睡會影響荷爾蒙與血糖穩定，但體脂過高、血糖異常、慢性發炎也會反過來破壞睡眠品質。若長期睡不飽、白天總是提不起精神，即使調整作息也無法改善，就應從體脂率、血糖與發炎指標著手，透過抽血檢查與專業團隊協助，才能找出真正的干擾源，讓身心步入穩定節奏。

這3種體質 易有睡眠困擾

●體脂偏高型

體脂率過高或中央型肥胖者，脂肪容易堆積在呼吸道、胸部和腹部，對呼吸系統造成影響進而提高阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）風險。常見症狀包括夜醒頻繁、晨起頭痛或口乾。若伴隨打鼾、白天嗜睡，更應注意可能為呼吸障礙。

●血糖不穩型

空腹血糖偏高或胰島素阻抗，會干擾大腦神經調節，與降低深沉睡眠比例相關。研究顯示，第二型糖尿病患者容易在快速動眼期產生低血氧的現象，可能導致經常夜醒後難再入眠。建議從飲食調整與血糖檢測著手。

●慢性發炎型

身體處於慢性發炎狀態，血液檢查CRP、IL-6 等發炎指標偏高，會使睡眠變淺、修復功能下降。白天易感疲勞、晚上也難以熟睡。這類族群常被誤以為壓力過大，實際上是身體處於慢性耗損狀態。多見於肥胖、代謝症候群或腸道菌相失衡者。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中