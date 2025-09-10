護理師寫紀錄只要6秒！ 彰基陳穆寬推AI一鍵生成進臨床

AI一鍵生成護理紀錄搭配行動護理車，讓護理師笑開懷。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕現在很多行業徵才時都要求會AI技能，醫療界也掀起這股浪潮。彰化基督教醫院總院長陳穆寬親自推動，將生成式AI進入護理臨床現場，自動帶入資料，一鍵生成護理紀錄與措施，平均6秒就能完成書寫流程，讓護理師不用再被繁瑣文書綁住，把時間留給病人，專注照護、執行醫囑與溝通，真正回到專業本質。

陳穆寬表示，台灣護理人員不斷流失，各醫院經常出現人力吃緊的情況，臨床護理師除了承擔照護、醫囑執行與病人溝通外，大量的紀錄與文書更造成沉重負擔。他強調，「護理師應該把時間花在病人身上，而不是文書。」因此才會決定導入AI，替第一線同仁分擔。

彰基積極推動數位轉型及智慧醫療，這套由彰基大數據暨數位推動中心與護理部共同開發的「AI護理紀錄輔助系統」，鎖定臨床護理痛點設計，透過生成式AI搭配檢索增強生成技術，能即時整合各類紀錄，避免重複輸入。系統採雙段式AI互動流程，能快速整理資料、歸納重點並生成護理問題，平均只要6秒就能完成，大幅提升效率與準確性。

在臨床應用上，系統可自動整合病人的生命徵象、檢查報告、傷口狀況與管路使用情形，讓護理師不必重複輸入數據。在出院衛教方面，也能依據患者病程與照護需求，自動生成客製化指導，確保每位病人得到最合適的照護建議。

此外，系統還能完整記錄病人當日的醫療事件，幫助交班時零遺漏，提升醫療安全與照護品質。這對病人與醫護人員來說，都是雙贏。

護理師王弈琦說，過去常常因紀錄來不及完成，交班時心裡壓力很大。自從AI上線後，紀錄流程變快又完整，她能把更多時間投入病人身上，也能提供更細緻的全人關懷。

降低工作負擔，打造友善的護理工作職場，是醫院疼惜護理師最直接有感的政策。（彰基提供）

