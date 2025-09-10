自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

護理師寫紀錄只要6秒！ 彰基陳穆寬推AI一鍵生成進臨床

2025/09/10 16:30

AI一鍵生成護理紀錄搭配行動護理車，讓護理師笑開懷。（彰基提供）

AI一鍵生成護理紀錄搭配行動護理車，讓護理師笑開懷。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕現在很多行業徵才時都要求會AI技能，醫療界也掀起這股浪潮。彰化基督教醫院總院長陳穆寬親自推動，將生成式AI進入護理臨床現場，自動帶入資料，一鍵生成護理紀錄與措施，平均6秒就能完成書寫流程，讓護理師不用再被繁瑣文書綁住，把時間留給病人，專注照護、執行醫囑與溝通，真正回到專業本質。

陳穆寬表示，台灣護理人員不斷流失，各醫院經常出現人力吃緊的情況，臨床護理師除了承擔照護、醫囑執行與病人溝通外，大量的紀錄與文書更造成沉重負擔。他強調，「護理師應該把時間花在病人身上，而不是文書。」因此才會決定導入AI，替第一線同仁分擔。

彰基積極推動數位轉型及智慧醫療，這套由彰基大數據暨數位推動中心與護理部共同開發的「AI護理紀錄輔助系統」，鎖定臨床護理痛點設計，透過生成式AI搭配檢索增強生成技術，能即時整合各類紀錄，避免重複輸入。系統採雙段式AI互動流程，能快速整理資料、歸納重點並生成護理問題，平均只要6秒就能完成，大幅提升效率與準確性。

在臨床應用上，系統可自動整合病人的生命徵象、檢查報告、傷口狀況與管路使用情形，讓護理師不必重複輸入數據。在出院衛教方面，也能依據患者病程與照護需求，自動生成客製化指導，確保每位病人得到最合適的照護建議。

此外，系統還能完整記錄病人當日的醫療事件，幫助交班時零遺漏，提升醫療安全與照護品質。這對病人與醫護人員來說，都是雙贏。

護理師王弈琦說，過去常常因紀錄來不及完成，交班時心裡壓力很大。自從AI上線後，紀錄流程變快又完整，她能把更多時間投入病人身上，也能提供更細緻的全人關懷。

降低工作負擔，打造友善的護理工作職場，是醫院疼惜護理師最直接有感的政策。（彰基提供）

降低工作負擔，打造友善的護理工作職場，是醫院疼惜護理師最直接有感的政策。（彰基提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中