健康網》長新冠後遺症纏身 體外反搏治療助改善腦霧

〔健康頻道／綜合報導〕COVID-19疫情造成人類社會的重大影響，台灣有9成以上的人感染過新冠肺炎。宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，不只染疫危險期痛苦，COVID-19感染的後遺症「長新冠症候群」仍然在折磨許多的患者；心悸、腦霧、呼吸疲勞等，都是常見症狀。但這些症狀並非無解，體外反搏治療（EECP）能促進全身循環，減少腦部、心臟缺氧，降低腦霧困擾。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，據美國統計，高達5%的患者罹患長新冠症候群，症狀包括超過12週的心悸、胸痛、呼吸喘、疲勞、認知功能下降等，許多患者求助無門，甚至因為莫名其妙的「腦霧」嚴重影響工作與生活。

劉中平說明，目前認為長新冠症候群與嚴重的全身發炎反應及血管內皮細胞傷害有關，休息和適當的復健是目前治療的主軸，然而療效卻仍不明確。體外反搏治療EECP（Enhanced External Counterpulsation）使用與心跳連動的加壓氣囊，協助下肢血流導引回心臟與腦部，可以促進全身循環，提升血管內皮細胞的功能，減少腦部和心臟缺氧情況。

劉中平補充，2024年美國醫師發表在美國心臟醫學及美國復健醫學雜誌的研究報告，證實體外反搏治療可以顯著減少長新冠的症狀及降低腦霧的困擾。

他強調，疾病的面貌一直在改變，不變的是人類對抗病毒的努力，罹患新冠肺炎不可怕，長新冠症候群也有辦法治療，請讓醫師協助您盡快恢復健康

