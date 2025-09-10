東港輔英醫院擴大服務 盼提升醫療量能

東港輔英醫院擴大宿舍區。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為了提供實習學生更完善的學習與生活環境，輔英科大附設醫院新設的福德院區日前啟用，也藉此優化院內醫療空間，該院表示，近年對整體醫療人才是求才若渴，希望從宿舍環境為出發點，展現醫院留才的態度，不僅提供高品質的實習住宿設施，更將多個行政單位集中於此，旨在成為醫護人才的培育搖籃，持續為在地醫療服務提供優質的服務。

輔英醫院因應醫療需求，近年積極擴大服務，除已買下舊鎮公所原有高達500多坪的用地外，也相中距本院約500公尺，原本也是當地早年頗負盛名的「新仁愛醫院」的部分閒置院區，承租作為辦公室及宿舍，經過改造後，近期已經啟用，至於新仁愛現有的營業診所部分則是繼續營運不受影響。

輔英醫院說，醫院是眾多醫護人才實習的重要培育基地，每年吸引大量來自護理、檢驗、營養、藥劑、放射等科系的實習學生，為體恤這些未來醫護新血，福德院區規劃51床單人及多人宿舍，提供醫師及實習學生一個舒適、便利的住宿環境，讓他們能心無旁騖地投入實習，專注於專業技能的學習與成長。

實習宿舍外，福德院區也可優化醫院內部空間重要任務，本院就有更多醫療空間直接服務病患，並將原本分散在院內的居家護理所、社區健康照護中心、品安中心、教研部、職安室等行政單位遷移至此，不僅提升行政效率，也能讓醫院本部騰出更多空間擴充醫療服務量能，提供鄉親更全面的醫療照護，並致力於提供最優質的實習場域與行政服務，為台灣醫療體系培育更多優秀的專業人才。

東港輔英醫院將部分行政部門的區域遷移至新的宿舍區。（記者陳彥廷攝）

