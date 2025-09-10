自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》這樣生活降壞膽固醇 百萬網紅醫有方

2025/09/10 21:18

網紅醫師希沃恩強調，減少飽和脂肪攝取可以降低低密度脂蛋白膽固醇。示意圖。（圖取自shutterstock）

網紅醫師希沃恩強調,減少飽和脂肪攝取可以降低低密度脂蛋白膽固醇。示意圖。

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「膽固醇」是不少人的惡夢，健康檢查中低密度膽固醇（又稱壞膽固醇，LDL）數值總令人心驚膽跳。日常生活中如何降低自己攝取過多低密度膽固醇的機會，並且更進一步透過調整生活習慣與飲食來降低呢？擁有128萬訂閱的加拿大網紅內科醫師「小提琴博士」希沃恩．德蕭爾（Violin MD/Dr. Siobhan Deshauer）透過一支約3個月內吸引21萬人觀賞的影片，提出多項降低膽固醇的方式。

●飲食中的脂肪：希沃恩強調，減少飽和脂肪攝取可以降低低密度脂蛋白膽固醇。同時他強調，含糖飲料和垃圾食物，一點好處也沒有。影片中建議檢查含糖零食和點心是否含有隱藏的飽和脂肪，因為一杯大杯加了冰淇淋的咖啡可能含有多達16片培根的脂肪量。

●咖啡沖泡方式：希沃恩建議使用濾紙，因為濾紙可以去除咖啡醇（cafestol），這是一種會妨礙肝臟清除血液中低密度脂蛋白的物質。這個小小的改變可以使低密度脂蛋白平均降低15 mg/dL。

●飲食中的膽固醇：你也聽過雞蛋不能吃太多，膽固醇會太多這類的說法吧？吃雞蛋以及類似食物對健康影響，向來有爭議。希沃恩表示，遺傳造成的個體差異太大，無法一概而論；但是對於一般人來說，吃一顆雞蛋可能會使低密度脂蛋白略微增加，影響很小；且美國心臟協會表明，對於LDL數值正常者，一天可吃一顆蛋。雖影響程度很難斷定，但遠離超加工食品是絕對有必要。

●可溶性纖維與植物性蛋白質：可溶性纖維有助於在腸道中捕獲膽汁中的膽固醇，防止其被重新吸收並將其排出體外。每天增加1克可溶性纖維可能會使低密度脂蛋白降低約2 mg/dL。可溶性纖維來源多元，例如燕麥、豆類都有。另外，用來自堅果、種子和豆類的植物性蛋白質取代動物性蛋白質也有助於降低低密度脂蛋白。

●運動：一項統合分析顯示，每週進行4次有氧運動可以使低密度脂蛋白降低5到6 mg/dL，加上重量訓練則可達到11 mg/dL的降幅。

●正確且健康瘦身：對於高BMI的人來說，減輕體重並維持下去可以降低低密度脂蛋白。最近一項綜合分析顯示，對於高BMI者，若能每減掉1公斤體重，且堅持12個月，低密度脂蛋白可降低約1.3 mg/dL。

國健署表示，血脂主要由三酸甘油酯及膽固醇所組成，膽固醇可分為低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）及高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C），低密度脂膽固醇會附著在血管壁上，過量時會導致動脈硬化；高密度脂膽固醇會將膽固醇從週邊組織輸送到肝臟代謝儲存，對動脈血管有保護作用。血脂異常不一定是膽固醇過高，有可能是三酸甘油酯濃度偏高、高密度脂蛋白膽固醇濃度偏低，低密度脂蛋白膽固醇濃度偏高，及總膽固醇過高都是血脂異常。

究竟膽固醇要控制到多少才適當呢？國健署表示，一般人總膽固醇值要控制到200 mg/dl以下，低密度脂蛋白膽固醇在130mg/dl以下；高密度脂蛋白膽固醇男性要控制在40mg/dl以上，女性則要控制在50mg/dl以上。國健署呼籲5個有效控制血脂的行為：戒菸、規律運動、健康飲食、控制體重、定期健康檢查。

