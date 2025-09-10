自由電子報
健康網》都是「肛門痛」痔瘡、肛裂大不同！醫談症狀與緩解

2025/09/10 19:58

不少人在排便時，肛門經常感到劇烈疼痛，典威診所大腸直腸科醫師陳志典談可能原因。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少人在排便時，肛門經常感到劇烈疼痛，典威診所大腸直腸科醫師陳志典談可能原因。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕上完大號發現馬桶變紅色，或是剛才大號時特別用力，甚至感到肛門稍微疼痛，不少人都覺得自己有「痔瘡」。不過典威診所大腸直腸科醫師陳志典提醒，若在如廁後發現有血，或是大號時很痛，也有可能是肛裂。

陳志典在粉絲專頁「典威診所-大腸直腸科陳志典醫師」說明，痔瘡與肛裂，這兩種狀況發作的位置一樣敏感，雖然症狀有所重疊，卻不完全相同。

外觀特徵不同：痔瘡是「腫」出來的，一顆顆、內外可能都有；但是肛裂是「裂」出來的，像嘴巴裂開那樣的一條縫，頂多旁邊多一小片增生組織，不會是整個腫起來。

●不適感不同：痔瘡像是屁股裡卡了什麼，有點悶、有時癢、有時脹；肛裂是傷口級的痛，像刮破皮，每次大號都像撕裂。

●出血情況不同：痔瘡可能是無痛出血，有時走太久、用力就會出血；當然解便出血也有可能。肛裂大多都在排便當下出血，而且伴隨明顯刺痛。

●病因分類不同：痔瘡人人都有，造成有症狀的原因比較複雜；但大多跟兩個理論比較相關：

1.靜脈叢壓力上升造成腫脹與變形。

2.老化導致結締組織變得鬆散。

肛裂則是肛門皮膚或黏膜被撐裂，常見於大便太硬、用力過猛的人。

痔瘡怎麼處理？陳志典表示，初期以藥物（如氧化鋅、類固醇藥膏）為主，搭配清潔與坐浴改善症狀。若合併出血或脫出嚴重，可能需考慮介入處置或手術治療。另一方面，肛裂怎麼處理？陳志典表示，重點在「減少傷口再撕裂」，會用到軟便劑、硝酸甘油軟膏，或口服藥物放鬆括約肌。

陳志典強調，若持續超過兩個月仍未癒合，就屬慢性肛裂，可能需手術切開內括約肌或進行肛門皮瓣重建。如果自己還是很難分辨，不如去趟門診給醫師確認，或規律安排健檢。

