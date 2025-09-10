自由電子報
健康 > 杏林動態

醫福會「永續創意挑戰賽」26家部立醫院共襄盛舉

2025/09/10 15:00

醫福會舉辦永續創意挑戰賽 26家部立醫院共襄盛舉。（豐原醫院提供）

醫福會舉辦永續創意挑戰賽 26家部立醫院共襄盛舉。（豐原醫院提供）

醫福會舉辦永續創意挑戰賽 26家部立醫院共襄盛舉。（豐原醫院提供）

醫福會舉辦永續創意挑戰賽 26家部立醫院共襄盛舉。（豐原醫院提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕衛生福利部醫療及社會福利機構管理會今（10）日於豐原醫院舉辦「永續創實意挑戰競賽」，共有全台26家所屬醫院參與，場面熱鬧。醫福會副執行長林名男表示，希望藉由跨院交流，推動醫療照護的永續發展。

林名男指出，本次競賽設計包括節能減碳、智慧醫療、社區健康及弱勢關懷等挑戰，鼓勵各院提出具在地特色的方案。醫福會強調，未來將持續舉辦，促進合作與創新，逐步建立兼顧品質與社會責任的醫療體系。

豐原醫院院長李永恒表示，為響應全球淨零碳排的永續目標，近期推動員工餐廳「低碳飲食」計畫，此次計畫以每週三訂為全院「蔬食日」作為推動核心，當天員工餐廳全面提供無肉餐點，鼓勵院內同仁多元攝取植物性食材，減少動物性產品與加工食品的使用。豐原醫院進一步指出，餐點設計上由營養師專業把關，平均提升12-15%植物性食材比例、減少8-10%的動物性食材使用，並降低30%的加工品比例，不僅兼顧營養均衡，也同步實現碳足跡管理。另外，餐廳所使用的食材以當季、在地為優先，有效降低食材運輸過程中的能源消耗與溫室氣體排放。

李永恆提到，醫院也大力推廣使用環保餐具，全院已全面發放員工可重複使用的不銹鋼便當盒，並取消免費提供一次性餐具，預估每月可減少約140公斤的廢棄物產生，讓綠色生活真正成為醫院文化的一部分。

