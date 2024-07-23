健康網》冷氣吹太久突然耳聾？ 醫授「3方法」保護耳朵

醫師表示，冷空氣不會直接導致突發性耳聾，有可能是長期待在冷氣房，導致病毒感染到內耳，或是局部血液循環受到影響等；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕曾有人吹冷氣醒來發現聽不到了！最後診斷是突發性耳聾。輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文表示，冷空氣不會直接導致突發性耳聾，有可能是長期待在冷氣房，導致病毒感染到內耳，或是局部血液循環受到影響等。避免耳朵受傷的方法有：調好冷氣溫度、不要在冷氣房太久、溫差不要太大。

冷氣對耳朵的舒適度

「夏天熱得要死，自然就會選擇開冷氣。」胡皓淳表示，過度依賴冷氣，或者設定過低的溫度，可能會對耳朵造成不適。例如，長時間接觸冷風，可能會使耳朵感到發涼，或出現耳鳴的感覺，這並不是指冷氣會直接導致耳聾。但過冷的環境可能會使人感到不適，包括耳朵的感覺。

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冷氣對突發性耳聾的影響

胡皓淳指出，突發性耳聾是一種突然出現的聽覺損失，與多種因素有關。他說明，不用因為看到類似的新聞，就從此不開冷氣，如果因此中暑了，不會比較舒服。冷空氣不會直接導致突發性耳聾，因為這種耳聾通常與更複雜的問題相關，像是長期待在冷氣房，導致病毒感染到內耳，或是局部血液循環受到影響等原因。

保護耳朵健康

適度調節冷氣溫度：首先是不要把溫度訂得太低，適合的溫度可以減少對耳朵的不適感。

避免長時間暴露於冷氣中：長時間待在冷氣房中，應該要讓耳朵適時休息。

溫差不要太大：如果外面熱到30幾度，可以先把冷氣設在27度左右。然後先在沒有冷氣的室內稍微待幾分鐘，讓耳朵適應溫度，再到冷氣房內，這樣就會減少耳朵不舒服的機率。

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