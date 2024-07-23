健康網》西瓜清熱解毒、助消化！ 選「這色」增免疫又護眼

澄玥中醫診所提到，西瓜的含水量高達90%且富含多種營養素，具清熱解毒、促進食慾、助消化、利尿效果，是很多人會選擇的消暑聖品之一。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎熱夏日，吃點香甜又多汁的西瓜消暑，是一大享受！澄玥中醫診所在臉書發文表示，西瓜被稱為「夏季瓜果之王」，含水量達90%，除了解渴外，富含多種營養素，具清熱解毒、促進食慾、助消化、利尿的效果。其中紅肉西瓜含較多茄紅素，也有高於黃肉400倍的β-胡蘿蔔素，能增強免疫力、維持視力等。不過，也提醒，適量食用，尤其腎功能有問題、腸胃功能差，以及有慢性疾病者，應少量或不食用，並詢問醫師。

紅肉、黃肉西瓜營養成分的含量有所不同，澄玥中醫診所提及，紅肉西瓜含的茄紅素，不遜紅番茄，也有高於黃肉400倍的β-胡蘿蔔素，能增強免疫力、維持視力，以及肌膚水潤；黃色果肉的西瓜則含較多的瓜胺酸，熱量也較低一些，每100克僅29大卡，可舒緩疲勞、放鬆心身，以及穩定情緒。

請繼續往下閱讀...

紅、黃西瓜營養比一比。（圖取自澄玥中醫診所臉書專頁）

澄玥中醫診所進一步分析各營養成分對人體健康之益處，包括：高鉀、瓜胺酸、茄紅素、維生素A，以及β-胡蘿蔔素：

●高鉀：維持體內電解質，預防血壓升高等。

●瓜胺酸：降血壓、防血栓、保護心血管健康等功效。

●茄紅素：茄紅素不但有抗癌功效，還能降低心血管疾病發生。

●維生素A：可增強身體防禦力，降低感冒發生率。

●β-胡蘿蔔素：促進視力健康、提升免疫、延緩老化等功效。

任何食物適量就好！澄玥中醫診所提醒，西瓜屬於生冷性寒食物，建議每次吃的量不要超過500克，且慢慢地吃。尤其腎功能有問題、腸胃功能差，以及有慢性疾病者，應少量或不食用，建議詢問醫師後，再食用較為安全。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法