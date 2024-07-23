健康網》別再拿風扇朝臉吹！ 醫：眼睛恐「乾」到角膜缺損

醫師說，用電扇朝臉吹雖然涼快了些，但是眼睛會變得乾燥、刺痛、不舒服，造成乾眼症加重；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有名個案到珍世明眼科診所看診，院長醫師王孟祺發現，患者眨眼不完全，上下眼皮還未閉緊就張開。加上一直用小電扇朝著臉部吹，眼表面的淚水很快就揮發，尤其是上下眼瞼未完全閉合的區域，更是乾燥到角膜上皮缺損。

王孟祺於臉書粉專「王孟祺醫師-眼科最前線」發文表示，這樣的狀況在天氣炎熱的酷夏，許多人拿著手持電扇拚命朝著臉吹，而有些人會用大電扇，或者在冷氣風口對著頭部吹。雖然涼快了些，但是眼睛反而變得乾燥、刺痛、不舒服，造成乾眼症加重。

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乾眼原因及預防

王孟祺提醒，環境的變化也是造成乾眼的影響因素，太過乾燥或風速太強的環境，淚水都會加速蒸發，讓乾眼的狀況更嚴重。在這樣的環境下要多眨眼，眨眼也要下意識的慢一點，緊閉後再睜開。也要避免讓風扇及冷氣的氣流，直接吹拂到眼部，才能預防乾眼的發生。

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