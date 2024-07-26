健康網》為台灣隊加油！醫推觀看奧運4招吃法 既享受又營養

醫師提醒，看奧運民眾常搭配洋芋片、炸雞排、泡麵、啤酒、飲料等食物，不僅營養極不均衡，甚至可能導致便秘或痔瘡；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕2024年巴黎奧運會即將開幕，中華隊將派出60名運動員，包含台灣羽球一姐戴資穎、「柔道男神」楊勇緯等人領軍出擊，力拚佳績，民眾若不能去巴黎奧運現場，也要在電視機前幫台灣選手加油！禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智建議觀看奧運4招吃法，包括：蔬果代替零食餅乾、減糖八寶粥當主食、燕麥加上牛奶、玉米及地瓜簡單加熱，能攝取足夠營養。

台灣一姐戴資穎生涯第4度挑戰五環殿堂，將在巴黎奧運力拚生涯首金，並將與霹靂舞好手孫振共同擔任開幕式台灣代表團掌旗官。（資料照）

陳威智在臉書專頁「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」發文分享，奧運期間，精彩賽事一播放，民眾常搭配洋芋片、炸雞排、泡麵、啤酒、飲料等食物，以上食物雖然方便，但營養極不均衡，甚至有可能會是你便秘或痔瘡的元兇。

請繼續往下閱讀...

不過想要追求方便極美味，不見得要把健康當作代價，他分享4招既可好好享受比賽，又能輕鬆攝取足夠的營養。

●蔬果代替零食餅乾，如番茄小黃瓜做涼拌。

●DIY減糖八寶粥當主食。

●燕麥加上牛奶，方便美味省時又省力。

●玉米、地瓜簡單加熱，料理苦手也能輕鬆搞定。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法