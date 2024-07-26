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健康網》為台灣隊加油！醫推觀看奧運4招吃法 既享受又營養
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕2024年巴黎奧運會即將開幕，中華隊將派出60名運動員，包含台灣羽球一姐戴資穎、「柔道男神」楊勇緯等人領軍出擊，力拚佳績，民眾若不能去巴黎奧運現場，也要在電視機前幫台灣選手加油！禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智建議觀看奧運4招吃法，包括：蔬果代替零食餅乾、減糖八寶粥當主食、燕麥加上牛奶、玉米及地瓜簡單加熱，能攝取足夠營養。
陳威智在臉書專頁「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」發文分享，奧運期間，精彩賽事一播放，民眾常搭配洋芋片、炸雞排、泡麵、啤酒、飲料等食物，以上食物雖然方便，但營養極不均衡，甚至有可能會是你便秘或痔瘡的元兇。
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不過想要追求方便極美味，不見得要把健康當作代價，他分享4招既可好好享受比賽，又能輕鬆攝取足夠的營養。
●蔬果代替零食餅乾，如番茄小黃瓜做涼拌。
●DIY減糖八寶粥當主食。
●燕麥加上牛奶，方便美味省時又省力。
●玉米、地瓜簡單加熱，料理苦手也能輕鬆搞定。
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