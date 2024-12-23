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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

台灣醫學新紀錄！ 雙胞胎延遲111天生產保住寶寶

2024/12/23 16:50

關女士順利在國慶日當天產下兒子。（記者林惠琴攝）

關女士順利在國慶日當天產下兒子。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕40歲關女士懷孕19週大量破水，腹中有雙胞胎，A寶自然產出不幸未能留住，但在接受強效抗生素及子宮頸環紮術治療後，罕見保住B寶，並於國慶日順利產下1名寶寶。醫師表示，雙胞胎延遲間隔生產超過1天以上的成功率不到萬分之1，此個案應是國內已知最久、出生週數最大的紀錄。

關女士曾於34歲經由試管嬰兒方式產下1名女寶寶，在年齡奔向40之際，決定再植入2個胚胎，由於第1胎懷孕與生產過程十分順利，第2胎看著其他孕婦照常遊玩，在評估身心狀況沒問題後，就與老公攜手出國旅行，不料卻在返台隔天下班後，出現「止不住的破水」，讓他們嚇傻直奔急診。

關女士說，在醫院時，A寶自然產出未能順利出生，她後續接受強效抗生素及子宮頸環紮術，並緊急安胎保B寶，吃喝拉撒睡都在床上，3週猶如3年，所幸成功挺過返家，每週定期回診檢查，過程保持樂觀心情，終於在孕期近36週解開子宮頸環紮產下兒子。

國泰醫院婦女醫學部產科主任陳俐瑾指出，根據國健署統計，台灣早產發生率由2006年的8.5%攀升至2023年的10.8%，原因可能與試管嬰兒雙胞胎比例增加、孕婦高齡化等有關，保住寶寶的關鍵在於胎兒週數與母體健康。

陳俐瑾舉例解釋，胎兒25週出生存活率可達8成，就較24週6成高出不少，短短1週的時間相差甚鉅，因此對於早產兒來說，每多1天都是關鍵。以關女士案例來說，A寶僅19週，醫學上要保住實屬不易。

此外，陳俐瑾說明，99%雙胞胎生產會在24小時內接連出生，兩寶出生間隔24小時以上稱為「雙胞胎延遲生產」，相當罕見，通常A寶多無法成功存活，B寶存活率也是依週數而定，且母體併發症包含子宮腔感染、產後大出血等風險高達50%。

陳俐瑾指出，全球醫學文獻報告的雙胞胎延遲生產僅82例，成功機率不到萬分之1，平均延遲20至60天，最高的紀錄為葡萄牙的154天，此次關女士延遲生產111天，並於近36週產下B寶，應是國內已知最久、出生週數最大的紀錄。

國泰醫院婦女醫學部部長蔡明松也分享，近期國泰醫院有收治另1例雙胞胎延遲生產個案，A寶在孕期23週出生，體重從當時的500公克養到現在已經900公克，B寶則在31週出生，重量是1400公克，兩寶現在都於醫院由新生兒科照顧中。

陳俐瑾建議，高齡懷有雙胞胎的孕婦應注意子宮收縮情形，並建議在第16至24週的第2孕期接受子宮頸長度測量，可密集回診產檢，若遇到出血、宮縮、破水等早產跡象，應盡快就醫。

國泰醫院守護孕產兒安全，醫療團隊也獻花祝福關女士（右2）一家人。（記者林惠琴攝）

國泰醫院守護孕產兒安全，醫療團隊也獻花祝福關女士（右2）一家人。（記者林惠琴攝）

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