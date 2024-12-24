破紀錄！彰基年終獎金豪發10億元 羨煞醫界

彰基核定2025年年終獎金高達10億元，被看好可望再破紀錄。（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕破紀錄！今（2024）年年終獎金高達3.2個月、刷新128年來紀錄的彰化基督教醫院，明年農曆春節年終獎金是否再破紀錄？備受醫界矚目，彰基指出，目前核定2025年年終獎金高達10億元，發放的金額會隨著員工職級不同而有所變動；至於到底是幾個月？目前還在計算中，「相當樂觀，不會讓大家失望」。

彰基2022年年終獎金發放3.1個月，刷新126年來最高紀錄，也是總院長陳穆寬自2018年上任來最高的1年，疫情衝擊企業和醫院利潤，年終獎金未減反增，羡煞眾多上班族；今年年終獎金突破去年來到3.2個月，再創歷史新高，在距離2025年農曆春節僅剩30多天之際，外界都好奇是否會再破紀錄？尤其是癌症質子醫療大樓工程，興建經費高達60億元，彰基以現金興建，60億元不是一筆小數目。

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彰基醫務秘書林晏任指出，目前醫療整體大環境，並不容易經營，尤其是個各醫事職類缺工的問題，浮上檯面。大部分的醫院在經營跟獲利上的能力都有受到影響，不過在彰基的影響非常小。

彰基耗資60多億元打造的癌症質子大樓即將完工，這座標誌性建築也成為彰基財務實力的縮影。（彰基提供）

他強調，彰基體系在總院長陳穆寬的帶領下，施行一系列的強化改革，首先是打造職場友善環境，改善氛圍，對於職場霸凌絕不姑息；採購議價公開透明，由委員會專責處理，院長絕不介入，改善陋習，創造薪資空間；停止完全錯誤的西進政策，根留台灣，將本業醫療做好，民眾自然對醫院更有信心；由於急重症醫療的醫療品質與能力大幅成長，不只能同時進行多器官的移植，更能超越過去，內視鏡肝臟手術總數已增加至全國前3。加護病房跟急性病房的周轉率也為全國前5名。

因此，在諸多剛性需求的支撐下，彰基仍有一定的收入，來支持創新醫療的發展，並且兼顧民眾的健康，以及員工的福利。

彰基2025年農曆春節年終獎金是否會再破紀錄？備受員工關注。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬任內7年創造了驚人的營運成績，年終獎金年年創新高。（記者湯世名攝）

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