自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

破紀錄！彰基年終獎金豪發10億元 羨煞醫界

2024/12/24 13:20

彰基核定2025年年終獎金高達10億元，被看好可望再破紀錄。（記者湯世名攝）

彰基核定2025年年終獎金高達10億元，被看好可望再破紀錄。（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕破紀錄！今（2024）年年終獎金高達3.2個月、刷新128年來紀錄的彰化基督教醫院，明年農曆春節年終獎金是否再破紀錄？備受醫界矚目，彰基指出，目前核定2025年年終獎金高達10億元，發放的金額會隨著員工職級不同而有所變動；至於到底是幾個月？目前還在計算中，「相當樂觀，不會讓大家失望」。

彰基2022年年終獎金發放3.1個月，刷新126年來最高紀錄，也是總院長陳穆寬自2018年上任來最高的1年，疫情衝擊企業和醫院利潤，年終獎金未減反增，羡煞眾多上班族；今年年終獎金突破去年來到3.2個月，再創歷史新高，在距離2025年農曆春節僅剩30多天之際，外界都好奇是否會再破紀錄？尤其是癌症質子醫療大樓工程，興建經費高達60億元，彰基以現金興建，60億元不是一筆小數目。

彰基醫務秘書林晏任指出，目前醫療整體大環境，並不容易經營，尤其是個各醫事職類缺工的問題，浮上檯面。大部分的醫院在經營跟獲利上的能力都有受到影響，不過在彰基的影響非常小。

彰基耗資60多億元打造的癌症質子大樓即將完工，這座標誌性建築也成為彰基財務實力的縮影。（彰基提供）

彰基耗資60多億元打造的癌症質子大樓即將完工，這座標誌性建築也成為彰基財務實力的縮影。（彰基提供）

他強調，彰基體系在總院長陳穆寬的帶領下，施行一系列的強化改革，首先是打造職場友善環境，改善氛圍，對於職場霸凌絕不姑息；採購議價公開透明，由委員會專責處理，院長絕不介入，改善陋習，創造薪資空間；停止完全錯誤的西進政策，根留台灣，將本業醫療做好，民眾自然對醫院更有信心；由於急重症醫療的醫療品質與能力大幅成長，不只能同時進行多器官的移植，更能超越過去，內視鏡肝臟手術總數已增加至全國前3。加護病房跟急性病房的周轉率也為全國前5名。

因此，在諸多剛性需求的支撐下，彰基仍有一定的收入，來支持創新醫療的發展，並且兼顧民眾的健康，以及員工的福利。

彰基2025年農曆春節年終獎金是否會再破紀錄？備受員工關注。（彰基提供）

彰基2025年農曆春節年終獎金是否會再破紀錄？備受員工關注。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬任內7年創造了驚人的營運成績，年終獎金年年創新高。（記者湯世名攝）

彰基總院長陳穆寬任內7年創造了驚人的營運成績，年終獎金年年創新高。（記者湯世名攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

網友回應

載入中