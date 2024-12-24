陽明交大醫院職務宿舍動工 盼吸引優秀醫療人才進駐宜蘭

陽明交大醫院職務宿舍新建工程，今天舉辦開工動土典禮。（圖由陽明交大醫院提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國立陽明交通大學附設醫院第2期擴建計畫的職務宿舍新建工程，今天（24日）舉辦開工動土典禮，將建造地上9層、地下1層的大樓，預計2027年5月完工，希望滿足醫院同仁居住需求，吸引更多優秀醫療人才進駐宜蘭為鄉親服務。

宜蘭縣長林姿妙、陽明交大校長林奇宏、陽明交大醫院院長楊純豪、前行政院政務委員吳澤成等人參加動工典禮。職務宿舍完工後，規劃單身員工176床、有眷屬同仁50間房間，並有警衛室、交誼廳、健身房、洗衣房等設施。

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行政院長卓榮泰11月視察陽明交大醫院第2期擴建計畫時，寄望醫院加速智慧醫療、長照及偏鄉服務。林奇宏認為，若要達成這些目標，必須有穩定且高質量醫療人力，職務宿舍新建工程，可望吸引優秀醫護人才進駐，進一步提升醫療品質。

楊純豪也說，第2期擴建計畫是邁向醫學中心重要一環，除了建造新醫療大樓、職務宿舍，並將現有醫療大樓與新醫療大樓整建銜接，職務宿舍是營造優質醫療環境重要里程碑。

陽明交大醫院第2期擴建計畫，最初獲行政院核定30億元經費，今年調高為59.21億元，其中的新醫療大樓地上10層、地下3層，已在去年底動工新建。

宜蘭縣長林姿妙（左2）、陽明交大校長林奇宏（右2）、陽明交大醫院院長楊純豪（右1）、前政務委員吳澤成（左1）參加動工典禮。（圖由陽明交大醫院提供）

陽明交大醫院職務宿舍工程，將建造地上9層、地下1層大樓，預計2027年5月完工。（圖由陽明交大醫院提供）

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