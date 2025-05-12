48歲女輕忽胸悶半年 竟是「主動脈瓣膜狹窄」險猝死

藍色箭頭部分為近5公分大的主動脈瘤，黃色箭頭為相對正常的主動脈大小。（台北慈濟醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕陳女士今年48歲，6個月前活動時出現胸悶、喘不過氣的症狀，甚至數度接近昏倒送醫，但她不以為意，直至超音波檢查發現罹患重度主動脈瓣膜狹窄，隨時有猝死風險。台北慈濟醫院心臟外科醫師楊凱文採微創6公分開胸方式，更換人工主動脈瓣膜與人工血管，術後1天，陳女士轉入普通病房，加速術後復原。

楊凱文表示，主動脈瓣由3片瓣葉構成，心臟收縮時開啟，放鬆時閉合，防止血液回流。若瓣膜退化因肥厚、鈣化無法正常開合，因此影響全身血流血流，即為「主動脈瓣狹窄」。其中，陳女士是先天性雙瓣的主動脈瓣者，尚未50歲就發生嚴重鈣化與狹窄。

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正常瓣膜在電腦斷層上無法被看到，而白色的部分為嚴重鈣化的瓣膜。（台北慈濟醫院提供）

他指出，先天性雙瓣主動脈瓣膜的患者在中年即容易出現瓣膜狹窄或閉鎖不全，並伴隨主動脈擴大。「重度主動脈瓣膜狹窄」唯一治療方式就是開刀置換主動脈瓣，目前的手術方式有開心手術與經鼠蹊部導管置換主動脈瓣手術2種。

由於陳女士不希望長期服用抗凝血藥物，因此選擇植入新一代的生物瓣膜，雖然僅有約10-15年的壽命，但未來若瓣膜退化，可透過微創導管手術置換，無需再次開胸手術，大幅降低風險。

楊凱文提醒，多數人年輕時並無先天性雙瓣主動脈瓣膜明顯症狀，但隨著年齡增長，約在40至50歲間可能出現嚴重的瓣膜疾病或主動脈瘤，建議有家族病史者或有活動性胸悶、喘不過氣、近似昏厥經驗者，及早至心臟科接受評估，以免延誤治療，錯失最佳黃金手術時機。

心臟外科醫師楊凱文建議，有家族病史者或有活動性胸悶、喘不過氣、近似昏厥經驗者，及早至心臟科接受評估，以免延誤治療。（台北慈濟醫院提供）

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