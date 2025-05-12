控制三高守護心血管 降低逾5成心臟病風險

醫師張炳勛指出，三高初期常無明顯症狀，尤其年輕族群更易輕忽風險，建議每日監測血壓，護心血管健康；情境照，圖中人物與本新聞事件無關。（院方提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕1名50歲男子，父母皆有高血壓病史，30歲時在健康檢查中發現血壓偏高，但當時未特別留意。直到1名職場前輩因心肌梗塞猝逝，才讓他警覺健康的重要性。與家庭醫師討論後，35歲起開始規律服藥並定期追蹤，如今血壓穩定，身體無不適，肝腎功能亦維持良好。

新竹臺大分院家庭醫學部醫師張炳勛指出，控制血糖、血壓與膽固醇，不僅能保護心臟，同時也具有保護腎臟的效果。根據《新英格蘭醫學期刊》近期發表的1篇全球性研究，分析34個國家、超過150萬名病人的數據，結果指出，5項可控制的危險因子—肥胖、高血壓、高膽固醇（非高密度脂蛋白膽固醇）、吸菸與糖尿病，與心血管疾病與死亡率高度相關；而年齡、種族、家族病史等則為無法控制的風險因子。

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值得注意的是，雖然心血管疾病在男性中較常見，但這5大可控制的風險因子對女性的影響更為顯著。研究顯示，女性心血管疾病的發生中有57.2%與上述因素相關，男性則為52.6%；而在死亡率方面，女性為22.2%、男性為19.1%。

張炳勛分析，只要妥善控制體重、血壓、血糖與膽固醇，加上戒菸，未來10年內有機會降低一半的心臟病風險，並減少約20%的死亡率。三高管理的關鍵，在於及早開始、穩定控制，並養成良好的生活習慣。

此研究進一步指出，5大可控制因子中，血壓是對心血管健康及死亡率影響最顯著的因素。若能將收縮壓嚴格控制在120mmHg以下，將可有效降低風險；而血糖與膽固醇的影響則會隨年齡增加而略微下降。因此，若年輕時即出現三高問題，更應積極治療，避免因無明顯症狀而忽視風險；反之，若老年後才出現血糖或膽固醇的輕微升高，則無須過度擔心，應避免過於嚴格的飲食控制，以免導致營養不良或肌少症。

除了前述的5大因素，空氣污染、缺乏運動、過量飲酒與憂鬱症等，也是不容忽視的心血管危險因子。張炳勛提醒，三高初期常無明顯症狀，尤其年輕族群更易輕忽風險。建議落實每日監測血壓，積極控制三高，才能有效守護心血管健康。

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