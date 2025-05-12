慶祝國際護師節 醫表揚25位白衣天使

今天（12）是國際護師節，中醫大新竹附醫院長陳自諒（右二）表揚25位績優護理師。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今天（12）是國際護師節，中醫大新竹附醫慶祝國際護師節，舉辦一場別開生面的「護理心連心，美食暖你心的」夜市派對，院長陳自諒表揚25位績優護理師，民眾也共同參與，為辛苦的護理師加油打氣，用行動感謝白衣天使。

其中，接受表揚的副護理長顏佳怡擔任護理師20年，堅守崗位，對護理熱忱，主要是臨床工作培養她傾聽、反思及同理心，透過持續學習與成長，照護好每位病人。

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顏佳怡說，印象深刻有一位歌手，罹患癌症時反覆經歷罹癌心理五個階段：否認、憤怒、討價還價、抑鬱、妥協和接受，經由醫療團隊共同協助癌末病人在生命末期完成最後心願，能無憾善終。看到病人的病情好轉並逐漸恢復健康狀態，或是陪伴末期病人圓滿走完人生最後一哩路，就是她最大的成就感。

中醫大新竹附醫舉辦「護理心連心，美食暖你心的」夜市派對，為辛苦的護理師加油打氣，用行動感謝白衣天使。（記者廖雪茹攝）

專科護理師丁健修從事護理工作逾15年，喜歡幫助別人的熱忱和面對急診各種緊急狀態，還能設身處地為病患著想穩定情緒，讓他贏得全院最溫暖的暖男專師之稱，更榮獲今年新竹縣護理師護士公會優良護理人員殊榮。

丁健修也分享印象深刻的一位年約50被診斷為乳癌三期的病患，因對疾病的不解及恐懼而拒絕治療、自我放棄，家人屢勸不聽。某次，病患因腫瘤滲血緊急到急診治療，他在處理傷口過程中，傾聽其內心的想法及拒絕治療的原因，在20分鐘的照護過程，他用專業及同理心鼓勵病患，提供病患穩定的情緒價值及對疾病的專業知識，讓病患有直接面對疾病的勇氣選擇去開刀化療，目前持續追蹤且癒後良好。此病例讓他感到，能提供自身專業讓病患有機會迎來不一樣的人生，是身為專師的一大成就感。

專師護理長陳豔晴表示，專師是進階護理師，扮演醫護病之間溝通的橋樑，更常是各醫療團隊的協調者，目前不只護理師全台缺人，連專科護理師也是人才缺乏。

中醫大新竹附醫專師年薪可高達130萬，希望召募更多人才；醫院開辦專師訓練課程，協助有志的護理師成為專師。（記者廖雪茹攝）

中醫大新竹附醫擁有友善的醫療職場環境，醫師尊重專師專業，彼此共同合作照護病患，專師年薪可高達130萬，希望召募更多人才。同時，醫院開辦專師訓練課程，協助有志的護理師成為專師，並提供有效的進階輔導管道。每年的基礎健檢加上三年一次的高階健檢，守護專師健康。

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