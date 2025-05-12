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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》奶油膽固醇是牛肉3倍！ 醫點「10大觀念」不可不知

2025/05/12 12:13

醫師指出，奶油（右）的膽固醇含量是牛肉（左）的3倍；示意圖。（健康網合成，圖皆取自freepik）

醫師指出，奶油（右）的膽固醇含量是牛肉（左）的3倍；示意圖。（健康網合成，圖皆取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕血脂過高不利於健康，因此若想打擊「敵人」，必先知其根柢！基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘整理出膽固醇10大必知觀念，如脂肪的組成中，膽固醇僅佔不到1%；人體膽固醇約20-30%來自飲食，其餘由肝臟和其他組織合成；植物不含膽固醇，動物才有；洋芋片是用植物油油炸的馬鈴薯，不含膽固醇；奶油的膽固醇含量是牛油或牛肉的3倍等。

逾半成年人膽固醇數值不及格

錢政弘在臉書專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發文指出，正常情況下，總膽固醇應小於200mg/dL、低密度膽固醇應小於130mg/dL，若數值太高恐增加心臟病和腦中風的風險。據基隆市和新北市的社區流行病學調查顯示，平均56歲的成年人中，有59%總膽固醇不及格、43%低密度膽固醇（壞膽固醇，LDL）不及格，顯示膽固醇問題之嚴重性，因此整理出10大基本觀念：

1. 脂肪的組成中，約98%為三酸甘油酯，膽固醇佔不到1%，所以肥豬肉的膽固醇沒有想像中的多！

2. 高血脂是指血中三酸甘油酯過高或膽固醇過高，嚴格來說，是壞膽固醇太多，好膽固醇（高密度膽固醇）太少。

醫師表示，高血脂是指血中三酸甘油酯過高或膽固醇過高；示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師表示，高血脂是指血中三酸甘油酯過高或膽固醇過高；示意圖。（圖取自shutterstock）

3. 植物不含膽固醇，動物才有膽固醇；因此相比於葷食者，素食者平均總膽固醇低20-50mg/dL。

4. 洋芋片不含膽固醇，因為洋芋片是用植物油油炸的馬鈴薯，除非添加乳製品，不然屬於素食。

5. 豬油、豬肥肉、A5和牛雖然很「油」，但膽固醇含量只略高於瘦肉。

6. 奶油的膽固醇含量是牛油或牛肉的3倍；奶油蛋糕、起司蛋糕的膽固醇含量是滷肉飯的2倍。

7. 人體膽固醇約20-30%來自飲食，其餘70-80%由肝臟和其他組織合成。

8. 肝臟合成膽固醇的過程受到飲食中糖分（尤其是果糖）和脂肪（特別是飽和脂肪與反式脂肪）的顯著影響。

醫師說明，肝臟合成膽固醇的過程，顯著受到飲食中糖分和脂肪的影響；示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師說明，肝臟合成膽固醇的過程，顯著受到飲食中糖分和脂肪的影響；示意圖。（圖取自shutterstock）

9. 甜食和水果（包括葡萄糖和果糖）吃太多，肝臟會將糖轉換成三酸甘油酯，然後儲存形成脂肪肝，或是堆積在周邊脂肪組織，變成游泳圈。

10. 當三酸甘油酯增加，肝臟就會增加合成和分泌非常低密度膽固醇VLDL，最後導致低密度膽固醇增加。所以多吃肥豬肉和洋芋片，還是會增加膽固醇。

高膽固醇形成5大原因

錢政弘總結，高膽固醇形成原因可以是飲食「直接」吃進去太多膽固醇，吃太甜、吃錯油「間接」導致肝臟合成太多膽固醇，甚至是缺乏運動，導致血液循環下降，脂質清除下降，膽固醇滯留在血管中。

此外，肥胖也與高膽固醇有關，因肥胖也可能胰島素阻抗，使胰島素刺激肝臟中HMG-CoA還原酶（膽固醇合成的關鍵酶）的活性，導致膽固醇合成過多，不過瘦的人也可能會過高；最後，有5-10%是因為遺傳性的家族高膽固醇血症，怎麼忌口都是高。

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