韓賢光心因性猝死》多無事前症狀！ 反覆出現7警訊要注意

資深音樂人韓賢光（左）日前因暈倒送醫插管搶救，家屬稍早表示，他不幸於今（12）日凌晨3時54分在中國上海因突發心因性猝死病逝，享壽67歲。（翻攝自臉書）

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資深音樂人韓賢光病逝上海 享壽67歲

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕資深音樂人韓賢光日前因暈倒送醫插管搶救，家屬稍早發出訃聞，表示，韓賢光不幸於今（12）日凌晨3時54分在中國上海因突發心因性猝死病逝，享壽67歲。衛福部雙和醫院指出，其實許多心因性猝死並沒有事前症狀，但若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛等症狀，建議就醫檢查。

何謂心因性猝死？醫師說明，在沒有其它潛在致死病因下，因心血管問題所導致的突然非預期性死亡，全球發生率大約是每年千分之一。常見原因如：冠狀動脈疾病、心臟瓣膜疾病、心律不整等。心跳停止後幾分鐘之內若未即時搶救，將會導致死亡。

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10大危險族群 三高、不運動入列

醫師解釋，不同年齡層發生心因性猝死的機率以及原因亦有不同。年過35歲後，心因性猝死機率約每年0.1-0.2%，50歲以上且合併心臟疾患，機率可能高至每年10-25%。其實許多心因性猝死並沒有事前症狀，但若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛等症狀，建議就醫檢查。

醫師提醒，患有三高、肥胖等族群為心因性猝死高危險族群，應多加留意身體狀況；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

醫師點名10大高危險族群要注意！像是曾發生過心肌梗塞者、有心臟冠狀動脈相關疾病史、吸菸、肥胖、心臟衰竭、曾發生心因性休克或猝死、三高（高血壓、糖尿病、高血脂）、家族有心臟血管疾病病史、猝死病史、缺乏運動以及藥物濫用（古柯鹼、安非他命）者，應特別留意。

做好6件事預防心因性猝死

針對日常作息，醫師建議做到6件事，以預防心因性猝死，包含：平日多關心自身健康狀況，定期做健康檢查；盡量避免不良生活習慣，像是不抽菸、少喝酒、不熬夜、不暴飲暴食等；維持理想體重；平常多放鬆心情，避免過度緊繃；按照醫師指示服用藥物，不過量使用，且遠離毒品；以及運動前做足伸展，並衡量自身能力，不做超出能力範圍的運動。

醫師建議，運動前做足伸展，並衡量自身能力，不做超出能力範圍的運動，遠離心因性猝死風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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