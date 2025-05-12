護理師曾綉娟守護上百植物人家庭 這通電話溫暖她

創世基金會新店分院護理師曾綉娟照顧植物人滿15年，照顧過上百個家庭。（創世基金會新店分院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕創世基金會新店分院護理師曾綉娟照顧植物人滿15年，照顧過上百個家庭，她從青春少女時期入行，如今已是3個孩子的母親。曾綉娟分享，1名九旬長者長期臥床，因疫情無法親訪，因此長者女兒透過視訊向她學習照護技巧，陪伴父親走完最後一程，有次她意外受傷時，還獲對方鼓勵「快點好起來，很多人需要妳」，成支持她的默默力量。

今（12）日是國際護理師節，今年國際護理協會（ICN）強調「有護理師才有未來，關懷護理師促進經濟成長」，護理師是經濟發展推動力，呼籲各界關注護理人員的健康與福祉。創世基金會分享護理師曾綉娟的故事，感謝每1名護理人員默默付出，讓她們安心守護植物人。

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曾綉娟是創世新店分院的到宅護理師，入行滿15年的她曾照顧過上百個家庭。她回憶，1名九旬長者長期臥床有多處壓傷，但受限於疫情無法親訪，長者女兒透過視訊向她學習照護技巧，透過遠距指導讓傷口逐漸癒合，後續長者因身體不佳多次就醫，曾綉娟多次致電女兒給予安慰，也讓家屬也得以穩定情緒，陪伴父親走完人生最後一程。

創世基金會新店分院護理師曾綉娟不只具有大愛，更耐心教家屬泡澡技巧。（創世基金會新店分院提供）

她指出，這段經歷讓她深刻體會護理服務的意義，該長者過世後，女兒依舊感謝創世的服務，捐款支持希望幫助更多人。有次曾綉娟意外受傷，女兒特地致電鼓勵：「妳要快點好起來，很多人需要妳！」，讓她感受到溫暖。

創世基金會說明，台灣進入超高齡社會，老年人口突破420萬人，長照需求接近90萬，基金會去年共照護4229人，提供35萬7899人次服務，更開辦金門、澎湖離島服務，歡迎照顧熱忱者加入護理人員。

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