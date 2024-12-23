自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》冷氣團來襲！ 4招簡單煮碗暖心「家常鱸魚湯」

2024/12/23 08:31

漁業署說，鱸魚湯不僅鮮美可口，還富含營養，是冬季暖身的理想選擇。（圖擷取自漁業署臉書）

漁業署說，鱸魚湯不僅鮮美可口，還富含營養，是冬季暖身的理想選擇。（圖擷取自漁業署臉書）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著冷氣團來襲，氣溫驟降，許多人渴望能來一碗暖心的熱湯驅寒。漁業署在臉書專頁「農業部漁業署」發文分享，鱸魚湯不僅鮮美可口，還富含營養，是冬季暖身的理想選擇。透過4步驟簡易食譜教您第一次做魚湯就上手，輕鬆端上一鍋熱呼呼的家常鱸魚湯，暖胃又暖心！

食材簡單 用料健康

這道家常鱸魚湯的材料相當簡單：鱸魚排1塊、蔥1根（分蔥白、蔥綠切段）、薑片2至3片，搭配800cc的熱水。調味料只需鹽與少量的油，低負擔的鮮美味輕鬆完成。

簡單4步驟 輕鬆完成

1. 熱鍋後加入少許油，先爆香蔥白與薑片，提升湯底香氣。

2. 將鱸魚排切塊，放入鍋中稍微煎香，鎖住魚肉的鮮味。

3. 倒入熱水，煮至沸騰。

4. 起鍋前加入適量鹽調味，並撒上蔥綠增添風味，即可享用。

漁業署說，這道家常鱸魚湯操作簡單，即使是廚房新手也能輕鬆駕馭，讓家人感受滿滿的暖意。冷氣團來襲，不妨試試這道湯品，為生活增添一份溫暖與美味！

漁業署推薦，冷氣團來襲，不妨試試營養鱸魚湯；示意圖。（資料照）

漁業署推薦，冷氣團來襲，不妨試試營養鱸魚湯；示意圖。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中