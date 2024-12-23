健康網》冷氣團來襲！ 4招簡單煮碗暖心「家常鱸魚湯」

漁業署說，鱸魚湯不僅鮮美可口，還富含營養，是冬季暖身的理想選擇。（圖擷取自漁業署臉書）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著冷氣團來襲，氣溫驟降，許多人渴望能來一碗暖心的熱湯驅寒。漁業署在臉書專頁「農業部漁業署」發文分享，鱸魚湯不僅鮮美可口，還富含營養，是冬季暖身的理想選擇。透過4步驟簡易食譜教您第一次做魚湯就上手，輕鬆端上一鍋熱呼呼的家常鱸魚湯，暖胃又暖心！

食材簡單 用料健康

這道家常鱸魚湯的材料相當簡單：鱸魚排1塊、蔥1根（分蔥白、蔥綠切段）、薑片2至3片，搭配800cc的熱水。調味料只需鹽與少量的油，低負擔的鮮美味輕鬆完成。

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簡單4步驟 輕鬆完成

1. 熱鍋後加入少許油，先爆香蔥白與薑片，提升湯底香氣。

2. 將鱸魚排切塊，放入鍋中稍微煎香，鎖住魚肉的鮮味。

3. 倒入熱水，煮至沸騰。

4. 起鍋前加入適量鹽調味，並撒上蔥綠增添風味，即可享用。

漁業署說，這道家常鱸魚湯操作簡單，即使是廚房新手也能輕鬆駕馭，讓家人感受滿滿的暖意。冷氣團來襲，不妨試試這道湯品，為生活增添一份溫暖與美味！

漁業署推薦，冷氣團來襲，不妨試試營養鱸魚湯；示意圖。（資料照）

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