限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》冷氣團來襲！ 4招簡單煮碗暖心「家常鱸魚湯」
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕隨著冷氣團來襲，氣溫驟降，許多人渴望能來一碗暖心的熱湯驅寒。漁業署在臉書專頁「農業部漁業署」發文分享，鱸魚湯不僅鮮美可口，還富含營養，是冬季暖身的理想選擇。透過4步驟簡易食譜教您第一次做魚湯就上手，輕鬆端上一鍋熱呼呼的家常鱸魚湯，暖胃又暖心！
食材簡單 用料健康
這道家常鱸魚湯的材料相當簡單：鱸魚排1塊、蔥1根（分蔥白、蔥綠切段）、薑片2至3片，搭配800cc的熱水。調味料只需鹽與少量的油，低負擔的鮮美味輕鬆完成。
請繼續往下閱讀...
簡單4步驟 輕鬆完成
1. 熱鍋後加入少許油，先爆香蔥白與薑片，提升湯底香氣。
2. 將鱸魚排切塊，放入鍋中稍微煎香，鎖住魚肉的鮮味。
3. 倒入熱水，煮至沸騰。
4. 起鍋前加入適量鹽調味，並撒上蔥綠增添風味，即可享用。
漁業署說，這道家常鱸魚湯操作簡單，即使是廚房新手也能輕鬆駕馭，讓家人感受滿滿的暖意。冷氣團來襲，不妨試試這道湯品，為生活增添一份溫暖與美味！
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應