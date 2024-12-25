歲末聚會多快打Ｍ痘疫苗！ 接種2劑保護力可達9成

M痘疫苗2劑完整接種才有9成保護力，中市有55家醫療院所可提供接種猴痘疫苗，基地協會及文心森林公園的接種站也持續提供站接種服務。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕耶誕及跨年假期到來，聚會及社交活動頻繁增多，全國共有92例M痘確定病例，台中市今年迄今有9例確診個案，皆未完整接種2劑M痘疫苗，其中5例均未完全接種過，衛生局提醒，民眾需特別注意M痘的傳播風險，並儘速完整接種2劑疫苗，獲得最佳防護，全市共有55家合約醫療院所提供公費M痘疫苗接種服務，包括30區衛生所及位於文心森林公園的接種站，方便民眾就近接種

衛生局指出，接種M痘疫苗是目前預防M痘最有效的方式，接種第1劑M痘疫苗後14天，對疾病的保護力約為40%至80%；完成第2劑接種後，保護力可達90%。

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衛生局表示，耶誕與跨年，因聚會密切接觸增加傳染疾病風險，呼籲市民應落實自我防護，避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，務必要適當保護自己，減少暴露的風險，避免出入風險社交場所及與不特定人士親密接觸。

M痘感染症狀有皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等。（衛生局提供）

此外，如出現發燒、畏寒、肌肉痠痛、淋巴腫脹、皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等疑似罹患M痘症狀，請佩戴口罩及穿著長袖衣褲儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史，以利及早診斷及早治療。

衛生局提醒，近1年內曾有高風險性行為、過去曾罹患性病、或性接觸對象符合上述情形者，均屬高風險族群，建議儘速完成2劑M痘疫苗接種，獲得完整保護力，民眾可至「台中市政府疫苗預約系統」預約接種或至衛生局網站查詢合約院所。

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