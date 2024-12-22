禿頭救星？ 這種「糖凝膠」竟讓毛髮茂密重生

英國威廉王子今年再度蟬聯「全球最性感禿頭」寶座。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕禿頭掉髮有救了！科學家們最近意外發現一種存在於人體、能形成 DNA 的「去氧核醣」（deoxyribose）成分，竟然可能成為治療「遺傳性禿髮」的靈丹妙藥。遺傳性禿髮，又稱「雄性禿」，是全球男性和女性最常見的掉髮原因。

根據科學新聞網站《ScienceAlert》報導，英國雪菲爾大學（University of Sheffield）和巴基斯坦 COMSATS 大學（COMSATS University）的跨國研究團隊，原本在研究如何利用去氧核醣來幫助小鼠傷口癒合，卻意外發現：塗抹過去氧核醣的傷口周圍，毛髮竟長得比未受治療的小鼠更快。

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這個驚人發現讓研究團隊決定深入探究。他們利用雄性激素誘發雄性禿的老鼠進行實驗，先剃除老鼠背部的毛髮，接著每天在裸露的皮膚上塗抹少量的去氧核醣凝膠。短短數週內，這些老鼠的禿毛部位竟然開始長出濃密的毛髮。

研究更發現，這種去氧核醣凝膠的效果，竟然和知名生髮藥物「落建」（Rogaine）的主成分「敏諾西代」（minoxidil）不相上下。雪菲爾大學的組織工程學家麥克尼爾（Sheila MacNeil）教授表示：「我們的研究顯示，治療掉髮的答案可能很簡單，就是利用天然存在的去氧核醣，來促進毛囊的血液供應，進而刺激毛髮生長。」

此圖比較了六組雄性禿老鼠在21天內的毛髮生長。分別為：無治療對照組 （NC）、雄性禿模型組 （T-1）、無藥物凝膠組 （T-2）、去氧核醣凝膠組 （T-3）、敏諾西代組 （T-4） 以及去氧核醣加敏諾西代組 （T-5）。結果顯示，第21天時，去氧核醣凝膠組 （T-3） 和敏諾西代組 （T-4） 的毛髮再生效果顯著優於其他組別。（圖：Frontiers in Pharmacology期刊）



雄性禿是一種受遺傳、荷爾蒙和年齡影響的自然現象，且男女表現不同，約影響全球 40% 的人口。然而，美國食品暨藥物管理局（FDA）目前僅核准兩種藥物可治療此症狀。

「敏諾西代」雖能減緩掉髮並促進部分毛髮再生，但並非對所有人都有效。如果無效，男性患者還可以選擇服用「菲那斯特萊」（finasteride，商品名「保康絲」（Propecia）），這是一種口服處方藥，能維持體內的睪固酮濃度，約有8到9成的男性患者服用後能減緩掉髮，但必須持續服用，且可能有勃起障礙、睪丸或乳房疼痛、性慾降低和憂鬱等副作用。

由COMSATS大學的生物材料研究員安揚（Muhammad Anjum）領導的研究團隊，使用去氧核醣開發出一種可生物分解且無毒的凝膠，並在雄性禿老鼠模型上進行測試。結果顯示，與僅使用不含藥物凝膠的老鼠相比，使用含去氧核醣凝膠的老鼠長出了新的毛囊。「敏諾西代」和去氧核醣凝膠都能促進80%至90%的毛髮再生，合併使用兩者則沒有明顯差異。

研究團隊雖尚未釐清去氧核醣凝膠促進鼠毛增生的機制，但觀察到治療處的血管與皮膚細胞明顯增加。他們推測：「毛囊血流越好，毛囊越大，毛髮就長得越好。」若人體試驗證實有效，這款「糖凝膠」可望造福雄性禿，甚至助化療患者長回毛髮。現階段雖僅針對雄鼠實驗，但團隊樂觀期待未來能擴及雌鼠，研究其對抗雄激素掉髮的潛力。麥克尼爾教授強調：「研究尚處早期，但成果振奮人心，值得深究！」此研究已發表於《藥理學前沿》（Frontiers in Pharmacology） 期刊。

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