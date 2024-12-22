健康網》天冷別只會喝薑茶！ 重症醫點名「它」最禦寒

醫師提及，喝溫開水能避免身體熱量散失、促進血液循環，既暖身又健康；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣冷，許多人習慣煮碗薑茶，暖暖身！對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，相比於喝薑茶、熱巧克力等富含咖啡因、糖分飲品，喝溫開水能有效保暖又養生，避免身體熱量散失、促進血液循環。不過，也特別提醒，飲用時水溫控制在攝氏50-60度之間，以免過熱的水傷口腔、咽喉及食道，反得不償失。

溫開水利禦寒3原因

●避免身體熱量散失：溫開水的溫度接近人體的核心溫度（37°C），能幫助身體維持恆定溫度，不會刺激胃腸或消耗額外能量來調節體溫。相比冰水，溫開水更能避免熱量的快速流失。

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●促進血液循環：溫暖的水進入體內後，會刺激胃腸黏膜，進一步促進全身的血液循環，有助於改善四肢冰冷的情況。

●減少刺激與能量浪費。

為什麼會說相比於熱薑茶、熱巧克力或熱咖啡，溫開水會更適合暖身？黃軒說明，這些熱飲雖能提升體溫，但過高的溫度可能刺激咽喉或胃壁，再加上這些飲品成分，多含有咖啡因和糖分，喝多不利於身體健康。

醫師表示，熱薑茶、熱可可等飲品，雖能提升體溫，但這些飲品成分，多含有咖啡因和糖分，不利健康；示意圖。（圖取自photoAC）

過熱開水 傷口腔、咽喉及食道

那麼天冷可直接喝熱開水嗎？黃軒提及，當然可以，但須注意水溫。當水溫逾攝氏65度時，會造成口腔黏膜燙傷，出現紅腫、疼痛或水泡，重度燙傷可能引發潰瘍或感染；再者，高溫會刺激咽喉黏膜，引起局部黏膜充血、腫脹甚至破裂，導致吞嚥困難或疼痛感；不只如此，過熱的水會灼傷食道內壁，恐出現灼熱感、劇烈疼痛和吞嚥困難，甚至形成潰瘍。因此提供天冷喝水注意事項：

●避免水溫過高：飲用水的最佳溫度為攝氏50至60度，水溫超過攝氏65度，可能對食道、咽喉和口腔造成灼傷，也可能長期增加食道癌的風險。

●避免空腹大量喝：空腹時過量飲用熱開水，可能刺激胃酸分泌，導致胃部不適，建議適量飲用，並搭配食物。

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