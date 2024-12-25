健康網》中年突然得免疫疾病？ 營養師點名3原因易觸發

營養師表示，觸發自體免疫疾病原因多，但從功能醫學來看，可能觸發自體免疫疾病的3原因；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明過去都很健康，也無相關疾病，卻突然在35歲後、更年期前出現自體免疫疾病，也有些人因COVID-19感染後，明顯感覺到身體受損，免疫系統因此大不如前；對此，營養師賀菡懿表示，觸發自體免疫疾病原因多，但從功能醫學來看，可能觸發自體免疫疾病的3原因，包括：壓力大到超出身體負荷、長期不適合的飲食方式，傷腸道免疫系統，或是男女性荷爾蒙失調所致。

賀菡懿在臉書專頁「功能醫學營養師 Lucy」發文分享，常在門診中遇到對於自體免疫診斷感覺挫折的個案，也常安慰個案，引發自體免疫問題的原因越來越多，越來越複雜，表現出的症狀和檢驗指標結果大相逕庭，所以不一定會給一個特定的診斷。而功能醫學正適合在疾病還未完全成形、達到藥物治療標準前，先找找看是否可從營養生化的層面切入，找到幫助身體修復的方法。下為從功能醫學來看，可能觸發自體免疫疾病的3原因：

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●精神壓力太大，超過身體負荷：經常遇到情緒控制、大腦認知功能良好的個案，自認為可以處理龐大的精神壓力，也許情緒都可以很穩定，但長期壓力太大時，會從身體比較脆弱的弱點宣洩，因此同時支持大腦和身體的紓壓功能，啟動器官修復功能，是需要長期調養的基礎。

營養師提醒，長期極端飲食、刻意大量吃某些特定的食物、長時間空腹等，都會傷害到內分泌和腸胃道功能；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

●長期不適合的飲食方式，損傷腸道免疫系統：長期極端飲食、刻意大量吃某些特定的食物、長時間空腹等，都會傷害到內分泌和腸胃道功能，有時反而造成某些營養素缺乏。營養沒有單一、最正確的答案，每個人有不同的體質和飲食習慣，應該要為每個人量身打造最適合自己的飲食方式。

●男女性荷爾蒙失調：雖然自體免疫好發在女性，但也有些男性會發生，尤其在35-45歲之間，長期高壓工作累積的傷害，往往會影響內分泌功能，容易在35歲後發生荷爾蒙失調、早衰、提早更年期。若能提早注意到，就可介入修復內分泌功能，有時可讓荷爾蒙的分泌回復穩定，也可以達到自體免疫疾病進程緩解。

賀菡懿補充，很多人認為身體出現問題「一定是飲食造成的」，而很執著在嚴格的飲食控制。但臨床上，遇到大多情況是器官功能受損，因此多鼓勵個案在醫院進一步檢查，完整的檢驗和影像檢查都非常重要，搭配中藥調理，功能醫學也可額外從營養生化的層面，提供不一樣的輔助，並於找出確切原因後，從根本問題重新調配飲食內容。

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