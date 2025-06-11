EECP體外加強反搏治療 98歲心衰翁重獲行動力

▲老翁接受EECP治療，余榮敏醫師（左1）持續監測病人生命徵象，依實際狀況調整治療參數，提升整體療效與安全性。（台中慈濟醫院提供）

記者歐素美／台中報導

▲98歲張姓老翁（左2）因心臟衰竭導致行動困難，余榮敏醫師（左1）透過體外加強反搏療法，幫助他恢復日常活動能力。（台中慈濟醫院提供）

98歲張姓老翁因冠狀動脈疾病引發心臟衰竭，行動需坐輪椅，因高齡加上多重慢性病，無法手術，台中慈濟醫院心臟外科主任余榮敏建議自費透過非侵入性的「體外加強反搏治療（EECP）」治療，使老翁重獲行動能力，每天可自行散步至少50公尺，甚至白髮轉黑，「逆齡現象」讓家屬驚喜。

不靠輪椅 每天可散步50公尺

余榮敏表示，高齡並非等於治療終點！張姓老翁因冠狀動脈疾病引發心臟衰竭，長期依賴輪椅，基本生活都須他人協助。因年事已高，又合併有腎功能退化與糖尿病，實施侵入性治療風險太高，才建議家屬選擇物理性的EECP治療，透過外部氣囊加壓輔助心臟循環。

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余榮敏指出，EECP治療就是讓患者平躺於治療床，下肢與臀部包覆氣囊，氣囊會配合心跳節奏在舒張期加壓「驅血回心」，收縮期則放氣降低心臟負荷。運作機制就像「體外第2心臟」，可改善全身血液供應，特別強化心肌與腦部的氧氣灌注；老翁週一至週五每天治療1小時，10幾次療程後就能扶著椅子慢慢走，現在更能每天在院子來回散步，甚至白髮中冒出黑髮，精神與體力都大幅提升；如今大約花了14萬元左右。

血液循環改善 白髮中長出黑髮

余榮敏說，白髮轉黑與EECP促進全身微循環的效應有關，血液循環改善後，不僅心臟功能提升，連帶影響細胞修復與代謝，可能因此出現逆齡現象。EECP透過氣囊加壓促進血液循環，不僅改善心臟供氧，更間接強化腦部與四肢的血液灌注，也是病人體力與外觀改善的關鍵。

超高齡社會來臨，余榮敏呼籲年長者不要因年齡放棄治療機會，並提醒心臟衰竭常見症狀包括腳部水腫、夜間頻尿、爬樓梯易喘等，若出現症狀應及早就醫。不過，主動脈瓣重度逆流或嚴重心律不整的患者並不適用EECP治療。

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