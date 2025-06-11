自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

EECP體外加強反搏治療 98歲心衰翁重獲行動力

2025/06/11 05:30
EECP體外加強反搏治療 98歲心衰翁重獲行動力

▲老翁接受EECP治療，余榮敏醫師（左1）持續監測病人生命徵象，依實際狀況調整治療參數，提升整體療效與安全性。（台中慈濟醫院提供）

記者歐素美／台中報導

EECP體外加強反搏治療 98歲心衰翁重獲行動力

▲98歲張姓老翁（左2）因心臟衰竭導致行動困難，余榮敏醫師（左1）透過體外加強反搏療法，幫助他恢復日常活動能力。（台中慈濟醫院提供）

98歲張姓老翁因冠狀動脈疾病引發心臟衰竭，行動需坐輪椅，因高齡加上多重慢性病，無法手術，台中慈濟醫院心臟外科主任余榮敏建議自費透過非侵入性的「體外加強反搏治療（EECP）」治療，使老翁重獲行動能力，每天可自行散步至少50公尺，甚至白髮轉黑，「逆齡現象」讓家屬驚喜。

不靠輪椅 每天可散步50公尺

余榮敏表示，高齡並非等於治療終點！張姓老翁因冠狀動脈疾病引發心臟衰竭，長期依賴輪椅，基本生活都須他人協助。因年事已高，又合併有腎功能退化與糖尿病，實施侵入性治療風險太高，才建議家屬選擇物理性的EECP治療，透過外部氣囊加壓輔助心臟循環。

余榮敏指出，EECP治療就是讓患者平躺於治療床，下肢與臀部包覆氣囊，氣囊會配合心跳節奏在舒張期加壓「驅血回心」，收縮期則放氣降低心臟負荷。運作機制就像「體外第2心臟」，可改善全身血液供應，特別強化心肌與腦部的氧氣灌注；老翁週一至週五每天治療1小時，10幾次療程後就能扶著椅子慢慢走，現在更能每天在院子來回散步，甚至白髮中冒出黑髮，精神與體力都大幅提升；如今大約花了14萬元左右。

血液循環改善 白髮中長出黑髮

余榮敏說，白髮轉黑與EECP促進全身微循環的效應有關，血液循環改善後，不僅心臟功能提升，連帶影響細胞修復與代謝，可能因此出現逆齡現象。EECP透過氣囊加壓促進血液循環，不僅改善心臟供氧，更間接強化腦部與四肢的血液灌注，也是病人體力與外觀改善的關鍵。

超高齡社會來臨，余榮敏呼籲年長者不要因年齡放棄治療機會，並提醒心臟衰竭常見症狀包括腳部水腫、夜間頻尿、爬樓梯易喘等，若出現症狀應及早就醫。不過，主動脈瓣重度逆流或嚴重心律不整的患者並不適用EECP治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中