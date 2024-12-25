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健康 > 杏林動態

伴早療兒童過耶誕！郭婞淳化身「能量姊姊」分送禮物

2024/12/25 14:40

郭婞純化身能量姊姊，分送小禮物給早療兒童。（記者林志怡攝）

郭婞純化身能量姊姊，分送小禮物給早療兒童。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕聖誕佳節當天，舉重女神郭婞淳化身「能量姊姊」，現身台灣大「微樂心溫度」耶誕派對，親自分送耶誕禮物。郭婞淳說，很榮幸能透過實際的陪伴，把耶誕祝福與愛分送給小朋友，也感受到濃濃的耶誕氛圍，也透過舉啞鈴的小活動，希望大家勇敢嘗試「從未觸碰過的重量」。

台灣大哥大基金會攜手「台灣兒童發展早期療育協會」及「基督教芥菜種會」舉辦第7屆「微樂心溫度」活動，透過「微樂志工」APP與平台，號召社會大眾一起為發展遲緩和弱勢家庭孩童募集心願禮物，短短18天就募集到430份禮物。

郭婞純化身能量姊姊，分送小禮物給早療兒童。（記者林志怡攝）

郭婞純化身能量姊姊，分送小禮物給早療兒童。（記者林志怡攝）

這次擔任愛心大使的郭婞淳以「能量姊姊」的身份出席，親自分送聖誕禮物給早療兒童們，活動中更一同舉起輕量啞鈴，傳遞「給自己多一點鼓勵，給明天多一點期待」的信念，希望告訴孩子們，面對挑戰時要相信自己、堅持到底，只要努力，每個人都能舉起屬於自己的未來。

郭婞淳說，她很喜歡和小朋友互動，在舉啞鈴的小活動中，孩子們都很積極的想上台嘗試，雖然場面有點混亂，但也讓她感受到濃濃的耶誕氛圍，很高興透過實際的陪伴，把滿滿的祝福與愛傳遞給小朋友們。

台灣大哥大總經理林之晨（右一）親手贈送禮物給4位小朋友。（記者林志怡攝）

台灣大哥大總經理林之晨（右一）親手贈送禮物給4位小朋友。（記者林志怡攝）

此外，台灣大哥大總經理林之晨也親手贈送了禮物給4位小朋友，其中8歲的小誠來自單親家庭，年僅8歲的他自小就學會照顧自己和年幼的妹妹。小誠的心願禮物是一個與自己身型相仿的超大型「烏龜殼抱枕」背包，從林之晨手中接過自己心心念念的烏龜殼時，表情難掩驚喜。

林之晨說，透過「微樂心溫度」活動及自研的「微樂志工」平台，台灣大為NPO解決組織人力、技術資源短缺的問題，募集志工與物資，至今已扶助超過583家公益團體，招募1萬名志工，促成超過800項公益活動，並送出1,895個禮物給偏鄉孩子、身心障礙者、重症孩童及長者。

林之晨也表示，台灣大未來將持續推動愛的循環，與各界攜手合作，實現Open Possible能所不能的精神，為這些慢飛天使，打開更多可能，推動更具包容性與希望的社會。

台灣大哥大基金會攜手「台灣兒童發展早期療育協會」及「基督教芥菜種會」舉辦第7屆「微樂心溫度」活動。（記者林志怡攝）

台灣大哥大基金會攜手「台灣兒童發展早期療育協會」及「基督教芥菜種會」舉辦第7屆「微樂心溫度」活動。（記者林志怡攝）

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